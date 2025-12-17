به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مدیریت شهری استان، با اشاره به نقش مؤثر نیروهای خدمات شهری در حفظ بهداشت، آرامش و زیبایی شهر، گفت: پاکبانان و کارگران خدماتی در سخت‌ترین شرایط مشغول خدمت‌رسانی هستند و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق آن‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات شهری مستقیماً بر رضایت‌مندی شهروندان اثرگذار است، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در مدیریت شهری باید با رویکرد تسریع اجرا، افزایش کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم انجام شود.

ضرورت هماهنگی فرابخشی در مدیریت کلانشهر

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم انسجام مدیریتی در کلانشهر کرمانشاه اظهار کرد: تشکیل کارگروه توسعه مدیریت شهری با توجه به پیچیدگی مسائل، حجم پروژه‌ها و نیازهای رو به افزایش شهر انجام شده و هدف آن تسهیل تصمیم‌گیری، کاهش بروکراسی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است.

حبیبی با اشاره به اینکه مدیریت شهری صرفاً محدود به شهرداری نیست، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها و چالش‌های شهری نیازمند همکاری دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهاست و اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، پروژه‌ها با کندی و نارضایتی عمومی همراه خواهد شد.

وی اولویت‌بندی پروژه‌هایی نظیر قطار شهری، شهربازی، میادین مهم، بازآفرینی بافت تاریخی، توسعه پیاده‌راه‌ها، هوشمندسازی خدمات شهری و طرح‌های بزرگ عمرانی را ضروری دانست و افزود: این پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر در کارگروه رصد و میزان پیشرفت آن‌ها به‌طور دقیق گزارش شود.

حقوق پاکبانان در اولویت مطلق شهرداری

مدیر ارشد استان با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق پاکبانان، کارگران فضای سبز و نیروهای خدماتی باید در اولویت نخست شهرداری قرار گیرد، گفت: حقوق این قشر زحمتکش باید پیش از پرداخت حقوق مدیران و کارکنان اداری تسویه شود و هیچ توجیهی برای تأخیر وجود ندارد.

حبیبی همچنین به موضوع استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، استفاده از پساب یک ضرورت قانونی و مدیریتی است و باید با توافق‌نامه‌ای دقیق و کارشناسی‌شده دنبال شود تا امکان پیگیری آن در سطح ملی نیز فراهم شود.

وی افزود: مقرر شده جلسات کارگروه مدیریت شهری به‌صورت منظم و فعلاً هر دو هفته یک‌بار برگزار شود و مدیران دستگاه‌ها شخصاً در جلسات حضور یافته و پاسخگوی تعهدات خود باشند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر زیباسازی شهری متناسب با اعیاد شعبانیه، دهه فجر و ایام نوروز تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید بر اساس برنامه مشخص و با هماهنگی سازمان‌های فرهنگی و سیما و منظر شهری انجام شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای کرمانشاه در حوزه سرمایه‌گذاری شهری خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند و حرفه‌ای درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران متعدد برای توسعه و آبادانی شهر را فراهم کند.