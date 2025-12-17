  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

حقوق پاکبانان و تسریع پروژه‌ها محور کارگروه مدیریت شهری کرمانشاه

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه توسعه مدیریت شهری، بر پرداخت به‌موقع حقوق پاکبانان، تسریع اجرای پروژه‌های کلان و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مدیریت شهری استان، با اشاره به نقش مؤثر نیروهای خدمات شهری در حفظ بهداشت، آرامش و زیبایی شهر، گفت: پاکبانان و کارگران خدماتی در سخت‌ترین شرایط مشغول خدمت‌رسانی هستند و تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق آن‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات شهری مستقیماً بر رضایت‌مندی شهروندان اثرگذار است، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری در مدیریت شهری باید با رویکرد تسریع اجرا، افزایش کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم انجام شود.

ضرورت هماهنگی فرابخشی در مدیریت کلانشهر

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم انسجام مدیریتی در کلانشهر کرمانشاه اظهار کرد: تشکیل کارگروه توسعه مدیریت شهری با توجه به پیچیدگی مسائل، حجم پروژه‌ها و نیازهای رو به افزایش شهر انجام شده و هدف آن تسهیل تصمیم‌گیری، کاهش بروکراسی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی است.

حبیبی با اشاره به اینکه مدیریت شهری صرفاً محدود به شهرداری نیست، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها و چالش‌های شهری نیازمند همکاری دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهاست و اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، پروژه‌ها با کندی و نارضایتی عمومی همراه خواهد شد.

وی اولویت‌بندی پروژه‌هایی نظیر قطار شهری، شهربازی، میادین مهم، بازآفرینی بافت تاریخی، توسعه پیاده‌راه‌ها، هوشمندسازی خدمات شهری و طرح‌های بزرگ عمرانی را ضروری دانست و افزود: این پروژه‌ها باید به‌صورت مستمر در کارگروه رصد و میزان پیشرفت آن‌ها به‌طور دقیق گزارش شود.

حقوق پاکبانان در اولویت مطلق شهرداری

مدیر ارشد استان با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق پاکبانان، کارگران فضای سبز و نیروهای خدماتی باید در اولویت نخست شهرداری قرار گیرد، گفت: حقوق این قشر زحمتکش باید پیش از پرداخت حقوق مدیران و کارکنان اداری تسویه شود و هیچ توجیهی برای تأخیر وجود ندارد.

حبیبی همچنین به موضوع استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، استفاده از پساب یک ضرورت قانونی و مدیریتی است و باید با توافق‌نامه‌ای دقیق و کارشناسی‌شده دنبال شود تا امکان پیگیری آن در سطح ملی نیز فراهم شود.

وی افزود: مقرر شده جلسات کارگروه مدیریت شهری به‌صورت منظم و فعلاً هر دو هفته یک‌بار برگزار شود و مدیران دستگاه‌ها شخصاً در جلسات حضور یافته و پاسخگوی تعهدات خود باشند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر زیباسازی شهری متناسب با اعیاد شعبانیه، دهه فجر و ایام نوروز تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید بر اساس برنامه مشخص و با هماهنگی سازمان‌های فرهنگی و سیما و منظر شهری انجام شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای کرمانشاه در حوزه سرمایه‌گذاری شهری خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی هدفمند و حرفه‌ای درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران متعدد برای توسعه و آبادانی شهر را فراهم کند.

