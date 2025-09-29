به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار و شهردار ثلاث باباجانی که در دفتر استانداری برگزار شد، مهمترین مطالبات و مشکلات شهری این شهرستان را بررسی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی ثلاث باباجانی افزود: موقعیت جغرافیایی این منطقه، فرصت ارزشمندی برای رونق تجارت مرزی و بهبود معیشت مردم فراهم کرده و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
حبیبی در ادامه گفت: شهرداریها باید به سمت ایجاد منابع پایدار حرکت کنند و علاوه بر خدمات عمرانی، در حوزههای فرهنگی نیز فعال باشند تا فضای شهری برای شهروندان و مسافران جذاب و پویاتر شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به طرحهای عمرانی منطقه اظهار کرد: احداث پارک کوهستان و تکمیل پارک شهر تازهآباد میتواند به ارتقای نشاط اجتماعی کمک کند و در همین راستا مطالعات لازم در دست اجراست.
وی همچنین بر لزوم تسریع در اجرای طرح جامع شهر تازهآباد، احداث کارخانه آسفالت با بهرهگیری از ظرفیت سنگشکنهای منطقه و بهرهمندی شهرداری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.
در این نشست مسائل مرتبط با مرزی بودن شهرستان و اقدامات لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری آن نیز بررسی شد.
