به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی فرماندار رودان با طلاب حوزه علمیه برادران با هدف تقویت تعامل میان مدیریت شهرستان و نهادهای علمی و فرهنگی برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، حجتالاسلام والمسلمین حسین عدالت رئیس حوزه علمیه رودان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و رئیس شورای بخش مرکزی برگزار شد که مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در آغاز این نشست با اشاره به ظرفیتهای علمی و فرهنگی حوزههای علمیه و دانشگاهها، گفت: با بهرهگیری از توان علمی این نهادها میتوان گامهای مؤثری در ترویج فرهنگ بومی، آداب و سنتهای اصیل و برگزاری مراسم ملی و مذهبی برداشت و برخی باورها و سنتها را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد طلاب به عنوان قشر فرهیخته باید در کنار مردم باشند و با شناخت دقیق از مسائل روز، راهنمای فکری جوانان در برابر هجمههای فرهنگی دشمن باشند.
وی افزود: نقش طلاب در آگاهسازی جامعه و ترویج ارزشهای اخلاقی و انقلابی بسیار مهم است و طلاب باید در کنار مردم باشند تا با شناخت عمیق از مسائل روز نسبت به تقویت روحیه خودباوری و پیشرفتهای علمی و فرهنگی در برابر دشمنان فرهنگی و اجتماعی اقدام کنند و نیز بدون حضور مؤثر قشرهای فرهیخته از جمله طلاب و روحانیون توسعه شهرستان رودان ممکن نخواهد بود.
در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با طرح چند سوال طلاب را به تأمل در جایگاه پیشرفتهای ایران در زمینههای مختلف دعوت کرد و گفت: آیا تا به حال اندیشیدهاید که ایران امروز در زمینه فناوری، نانو، انرژی هستهای و علوم پزشکی در چه جایگاهی قرار دارد این پیشرفتها نتیجه تفکر انقلابی و روحیه خودباوری است که باید در میان نسل جوان تبیین و تقویت شود.
طلاب حاضر نیز دیدگاههای خود را درباره نقش حوزه در تقویت وحدت ملی مقابله با جنگ نرم و مشارکت در برنامههای فرهنگی شهرستان مطرح کردند و خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با حوزههای علمیه در زمینههای فرهنگی و اجتماعی شدند.
گفتنی است، در پایان نشست با قدردانی از حضور طلاب بر لزوم تداوم اینگونه نشستهای هماندیشی تأکید شد.
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