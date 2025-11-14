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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۴

محسنی: طلاب باید راهنمای فکری جوانان در برابر هجمه‌های فرهنگی باشند

محسنی: طلاب باید راهنمای فکری جوانان در برابر هجمه‌های فرهنگی باشند

رودان - فرماندار شهرستان رودان گفت: طلاب به عنوان قشر فرهیخته جامعه باید در کنار مردم باشند و با شناخت دقیق مسائل روز جوانان را در مواجهه با هجمه‌های فرهنگی دشمن هدایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی فرماندار رودان با طلاب حوزه علمیه برادران با هدف تقویت تعامل میان مدیریت شهرستان و نهادهای علمی و فرهنگی برگزار شد.

در این نشست که با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین عدالت رئیس حوزه علمیه رودان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و رئیس شورای بخش مرکزی برگزار شد که مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان در آغاز این نشست با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، گفت: با بهره‌گیری از توان علمی این نهادها می‌توان گام‌های مؤثری در ترویج فرهنگ بومی، آداب و سنت‌های اصیل و برگزاری مراسم ملی و مذهبی برداشت و برخی باورها و سنت‌ها را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد طلاب به عنوان قشر فرهیخته باید در کنار مردم باشند و با شناخت دقیق از مسائل روز، راهنمای فکری جوانان در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن باشند.

وی افزود: نقش طلاب در آگاه‌سازی جامعه و ترویج ارزش‌های اخلاقی و انقلابی بسیار مهم است و طلاب باید در کنار مردم باشند تا با شناخت عمیق از مسائل روز نسبت به تقویت روحیه خودباوری و پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در برابر دشمنان فرهنگی و اجتماعی اقدام کنند و نیز بدون حضور مؤثر قشرهای فرهیخته از جمله طلاب و روحانیون توسعه شهرستان رودان ممکن نخواهد بود.

در ادامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با طرح چند سوال طلاب را به تأمل در جایگاه پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های مختلف دعوت کرد و گفت: آیا تا به حال اندیشیده‌اید که ایران امروز در زمینه فناوری، نانو، انرژی هسته‌ای و علوم پزشکی در چه جایگاهی قرار دارد این پیشرفت‌ها نتیجه تفکر انقلابی و روحیه خودباوری است که باید در میان نسل جوان تبیین و تقویت شود.

طلاب حاضر نیز دیدگاه‌های خود را درباره نقش حوزه در تقویت وحدت ملی مقابله با جنگ نرم و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی شهرستان مطرح کردند و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با حوزه‌های علمیه در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شدند.

گفتنی است، در پایان نشست با قدردانی از حضور طلاب بر لزوم تداوم این‌گونه نشست‌های هم‌اندیشی تأکید شد.

کد مطلب 6655220

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