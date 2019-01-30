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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

دیدار مدیر حوزه علمیه تهران با طلاب مدرسه علمیه حجت

دیدار مدیر حوزه علمیه تهران با طلاب مدرسه علمیه حجت

مدیر و معاونان حوزه علمیه تهران امروز با حضور در جمع طلاب مدرسه علمیه حضرت حجت(ع)، با طلاب و اساتید دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه علمیه تهران، حجت الاسلام محمدهادی رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه تهران به همراه معاونان حوزه استان، با حضور در مدرسه علمیه حجت(عج)، با طلاب و اساتید این حوزه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار طلاب مدرسه علمیه حجت(عج) دغدغه های خود را درباره مسائل نظام جدید آموزشی، امتحانات دروس حوزه، مسائل تبلیغی، شهریه و دیگر مشکلات جاری در مدرسه بیان کردند.

همچنین در این دیدار، مدیر و معاونان حوزه علمیه تهران با تولیت، مدیر، کادر اجرایی و اساتید مدرسه علمیه حجت(عج) نیز گفتگو کردند.

کد مطلب 4528610

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