قربانی: ایام فاطمیه فرصت تجدید پیمان با مقاومت و وحدت است

حسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری حضرت فاطمه زهرا (س) در پیروزی‌های انقلاب اسلامی و محور مقاومت، گفت: رزمندگان ایران اسلامی با اتکا و توسل به نام مقدس فاطمه زهرا (س)، محور مقاومت را با منطق پیروزی بر دشمنان ولایت پیش بردند.

وی افزود: در پی انتقام سخت، ضربات ویرانگری بر پیکره رژیم کودک‌کش غاصب وارد شد.

قربانی با یادآوری نام و یاد اهل بیت (ع) در عملیات‌های مختلف دریایی، زمینی و هوایی، از جمله وعده‌های صادق یک، دو و سه، بر نقش سردارانی چون سلامی، باقری، افشرد و حاجی‌زاده که با رمز یا فاطمه زهرا (س) و علی بن ابیطالب (ع) از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری کردند، تأکید کرد.

فاطمیه، سرچشمه برکت و اقتدار نظام

این مداح اهل بیت (ع) با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بنده رزق یک ساله خود را برای مملکت و کشورم از فاطمیه می‌گیرم، بر اهمیت معنوی و روحی این ایام تأکید کرد.

قربانی ابراز امیدواری کرد: هیئت‌های مذهبی، به عنوان محل فریاد دردهای امت اسلام، بتوانند با سرلوحه قرار دادن شعار حضرت فاطمه مادر انسجام و مقاومت وحدت آفرین و مقاومت فاطمی در همه ساحت‌های زندگی، به پیروزی نهایی دست یابند.

وی همچنین جایگاه مقام معظم رهبری را به عنوان سلاله حضرت فاطمه زهرا (س) مورد اشاره قرار داد و بقای ولایت را تضمین شده دانست.

شعار سال ۱۴۰۴: رمز پیروزی ما یا زهراست

وی افزود: پس از بررسی و هم‌اندیشی فعالان هیئت‌های مذهبی کشور، شعار رمز پیروزی ما یا زهراست، به عنوان شعار محوری ایام فاطمیه ۱۴۰۴ انتخاب شد. از دیگر شعارهای پیشنهادی که مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان به «ایران حرم حضرت زهراست»، «عشق زهرا حافظ ایران ماست» و «ایران عزیز در پناه زهراست» اشاره کرد.

این شعار مشترک، در ایام فاطمیه ۱۴۰۴ با هشتگ‌های #سرزمین_مادری و #ام_المقاومت در فضای مجازی نیز بازتاب گسترده‌ای یافت.

دفاع مقدس؛ تجلی قدرت فاطمی

قربانی با اشاره به پایان جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد که مقام معظم رهبری و فرزندان ایشان در نیروهای مسلح، چه در دوران دفاع مقدس هشت ساله و چه در دفاع مقدس اخیر، با اتکا به نام مقدس فاطمه زهرا (س)، توانستند محور مقاومت را پیش ببرند و ضربات مهلکی بر پیکر دشمنان وارد سازند. خون شهدای این دوران، به ویژه سرداران نامی، سند پایداری و بیمه کردن جمهوری اسلامی و آبیاری درخت تنومند نظام محسوب می‌شود.