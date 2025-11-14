  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

وضعیت جذب ۲۷ هزار نیروی انسانی وزارت بهداشت اعلام شد

وضعیت جذب ۲۷ هزار نیروی انسانی وزارت بهداشت اعلام شد

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، با اشاره به برگزاری آزمون جذب ۲۷ هزار نیروی پیمانی در شهریور ۱۴۰۴، گفت: مراحل بررسی مدارک و اعلام نتایج نهایی تا روزهای آینده انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شاهرخ رامزی، در اجلاس مدیران توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته، بر نقش بنیادین نیروی انسانی در تحول نظام سلامت، تاکید کرد و افزود: تمامی اهداف و برنامه‌های توسعه سازمانی زمانی به نتیجه می‌رسد که محور آن منابع انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از رضایتمندی شغلی باشد.

وی با ابراز خرسندی از توجه مدیران حوزه توسعه به نقش نیروی انسانی، افزود: منابع انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان است. اگر مدیران ارشد ما تکریم همکاران را در اولویت قرار دهند، این نگاه در تمام سطوح سازمانی نهادینه شده و نتیجه آن به رضایت مردم و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، با اشاره به گستره ۶۶۰ هزار نفری نیروی انسانی در این وزارتخانه، گفت: پاسداشت و رضایتمندی کارکنان برای ما اولویت نخست است. همه چیز صرفاً به معیشت خلاصه نمی‌شود؛ رضایت شغلی در گروی احساس تعلق، قرار گرفتن در جایگاه درست و دیده شدن تلاش‌هاست. وقتی کارمند در موقعیت مناسب و متناسب با توان و دانش خود فعالیت کند، انگیزه و عشق به خدمت در او زنده می‌ماند.

رامزی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارها و فرآیندهای اداری افزود: تحول واقعی زمانی محقق می‌شود که در اصلاح ساختارها و بازآرایی فرآیندها، نظرات و تجارب کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرد. تصمیم‌سازی بدون مشارکت بدنه کارشناسی، موجب نارضایتی و ناکارآمدی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در پذیرش تحصیلات کارکنان گفت: یکی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار وزارت بهداشت، پذیرش مدارک تحصیلی تا سه مقطع در طول خدمت بود که موجب افزایش رضایت کارکنان شد و امروز نیز در دستور کار شورای عالی اداری برای تصویب نهایی قرار دارد.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت انضباط سازمانی در انتصابات افزود: تصویب و ابلاغ پست‌های سازمانی باید منطبق بر قوانین خدمات کشوری باشد و تصدی هم‌زمان دو پست سازمانی مغایر با قانون است. رعایت این اصول موجب شفافیت، عدالت و سلامت اداری خواهد شد.

وی ضمن تشکر از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در تأمین مجوزهای استخدام، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، آزمون جذب ۲۷ هزار نیروی پیمانی در شهریورماه برگزار شد و مراحل بررسی مدارک و اعلام نتایج نهایی تا روزهای آینده انجام خواهد شد. این فرآیند، گامی مهم در تقویت بدنه انسانی نظام سلامت است.

رامزی در پایان تأکید کرد: توسعه منابع انسانی، مهم‌ترین شاخص توسعه سازمانی است. بر اساس مطالعات، بیش از ۸۰ درصد نقش در پیشرفت کشورها مربوط به نیروی انسانی است و سایر عوامل تنها ۲۰ درصد سهم دارند. بنابراین توجه به کارکنان، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم بر توسعه کشور.

کد مطلب 6655443
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر RO ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چطور ثبت نام کنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها