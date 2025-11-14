وضعیت جذب ۲۷ هزار نیروی انسانی وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شاهرخ رامزی، در اجلاس مدیران توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته، بر نقش بنیادین نیروی انسانی در تحول نظام سلامت، تاکید کرد و افزود: تمامی اهداف و برنامه‌های توسعه سازمانی زمانی به نتیجه می‌رسد که محور آن منابع انسانی توانمند، باانگیزه و برخوردار از رضایتمندی شغلی باشد.

وی با ابراز خرسندی از توجه مدیران حوزه توسعه به نقش نیروی انسانی، افزود: منابع انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان است. اگر مدیران ارشد ما تکریم همکاران را در اولویت قرار دهند، این نگاه در تمام سطوح سازمانی نهادینه شده و نتیجه آن به رضایت مردم و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، با اشاره به گستره ۶۶۰ هزار نفری نیروی انسانی در این وزارتخانه، گفت: پاسداشت و رضایتمندی کارکنان برای ما اولویت نخست است. همه چیز صرفاً به معیشت خلاصه نمی‌شود؛ رضایت شغلی در گروی احساس تعلق، قرار گرفتن در جایگاه درست و دیده شدن تلاش‌هاست. وقتی کارمند در موقعیت مناسب و متناسب با توان و دانش خود فعالیت کند، انگیزه و عشق به خدمت در او زنده می‌ماند.

رامزی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختارها و فرآیندهای اداری افزود: تحول واقعی زمانی محقق می‌شود که در اصلاح ساختارها و بازآرایی فرآیندها، نظرات و تجارب کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرد. تصمیم‌سازی بدون مشارکت بدنه کارشناسی، موجب نارضایتی و ناکارآمدی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در پذیرش تحصیلات کارکنان گفت: یکی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار وزارت بهداشت، پذیرش مدارک تحصیلی تا سه مقطع در طول خدمت بود که موجب افزایش رضایت کارکنان شد و امروز نیز در دستور کار شورای عالی اداری برای تصویب نهایی قرار دارد.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت انضباط سازمانی در انتصابات افزود: تصویب و ابلاغ پست‌های سازمانی باید منطبق بر قوانین خدمات کشوری باشد و تصدی هم‌زمان دو پست سازمانی مغایر با قانون است. رعایت این اصول موجب شفافیت، عدالت و سلامت اداری خواهد شد.

وی ضمن تشکر از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در تأمین مجوزهای استخدام، اظهار داشت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، آزمون جذب ۲۷ هزار نیروی پیمانی در شهریورماه برگزار شد و مراحل بررسی مدارک و اعلام نتایج نهایی تا روزهای آینده انجام خواهد شد. این فرآیند، گامی مهم در تقویت بدنه انسانی نظام سلامت است.

رامزی در پایان تأکید کرد: توسعه منابع انسانی، مهم‌ترین شاخص توسعه سازمانی است. بر اساس مطالعات، بیش از ۸۰ درصد نقش در پیشرفت کشورها مربوط به نیروی انسانی است و سایر عوامل تنها ۲۰ درصد سهم دارند. بنابراین توجه به کارکنان، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم بر توسعه کشور.