مشکل «پرستاری» در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

احمد نجاتیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حداقل دو برابر ظرفیت استخدامی برای نیروهای پرستاری، متقاضی ثبت نام داشته ایم.

این در حالی است که مجوز استخدام ۲۷ هزار نفر در وزارت بهداشت از طریق برگزاری آزمون صادر شده که بیشترین سهمیه با بیش از ۱۰ هزار شغل رشته مربوط به گروه پرستاری است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با عنوان این مطلب که مشکل تناسب استخدام در استان‌های مختلف را داریم، اظهار داشت: در برخی از استان‌ها، متقاضی بیشتر از ظرفیت استخدامی بوده است و در بعضی از استان‌ها، تعداد متقاضی برای جذب نیروی پرستاری، کمتر بوده است. به طور مثال، در اردبیل به ازای هر سهمیه استخدامی، ۱۶ متقاضی داشته ایم.

وی با عنوان این مطلب که در تمامی استان‌ها نیاز به نیروی پرستاری وجود دارد، تاکید کرد: متأسفانه در شهرهای بزرگ مثل تهران، جذابیت برای استخدام نیروی پرستاری وجود ندارد و در آزمون امسال هم، تعداد متقاضی کمتر از سهمیه استخدامی بوده است.

به گزارش مهر، آزمون استخدامی وزارت بهداشت، ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد و آن طور که شاهرخ رامزی، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت گفته است؛ در این آزمون حدود ۶ هزار محل شغل فاقد متقاضی بوده است.

در آزمون امسال، بیش از ۲۲ هزار نفر برای گروه پرستاری ثبت نام کرده‌اند.

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا ۱۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام می‌شود.