زمان برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شاهرخ رامزی گفت: با توجه به تداخل زمان آزمون با امتحانات پایانترم دانشگاهها و همچنین درخواستهای مکرر داوطلبان برای فرصت مطالعاتی بیشتر، با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت بهداشت، زمان برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه به روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ تغییر یافت.
وی افزود: داوطلبان میتوانند از روز سهشنبه ۲۸ مرداد تا شنبه اول شهریور، با مراجعه به پروفایل کاربری خود در سامانه ثبتنام، نسبت به تعیین استان و شهر محل برگزاری آزمون اقدام کنند.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه در صورت عدم مراجعه داوطلب در بازه تعیین شده، نزدیکترین شهر به محل سکونت وی به عنوان محل آزمون در نظر گرفته خواهد شد؛ تصریح کرد: داوطلبانی که پیشتر استان دیگری را انتخاب کردهاند نیز در صورت عدم مراجعه به سامانه، مرکز استان انتخابی قبلی به عنوان محل آزمون آنها لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه تقویم اصلاحشده آزمون را اعلام کرد و افزود: زمان ویرایش محل آزمون، ۲۸ مرداد لغایت اول شهریور ۱۴۰۴؛ زمان دریافت کارت ورود به جلسه، ۲۳ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۴؛ زمان برگزاری آزمون، صبح پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ و زمان اعلام نتایج، ۱۹ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.
