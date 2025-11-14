حازم قاسم: جامعه جهانی به مسئولیت خود در قبال غزه عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس اعلام کرد که ناتوانی جامعه جهانی در ارائه کمک‌ها به غزه اشغالگران را به تشدید محاصره تشویق می‌کند.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، با اشاره به وضعیت بحرانی در نوار غزه پس از بارش‌های اخیر، خواستار عمل جامعه جهانی به مسؤولیتی اخلاقی، انسانی و حقوقی خود شد.

قاسم تصریح کرد: فاجعه رو به افزایش در نوار غزه پس از بارش باران بر روی چادرهای فرسوده و خانه‌های ویران‌شده، همه جامعه جهانی را در برابر مسؤولیتی اخلاقی، انسانی و حقوقی بی‌سابقه در تاریخ خود قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: ناتوانی مستمر نظام‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی در ارائه کمک‌های فوری به غزه، در حالی که فصل زمستان آغاز شده، اشغالگران را به تشدید محاصره و افزایش فشارها بر مردم غزه و تشدید رنج و دردهای آنان تشویق می‌کند.