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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۷:۱۱

باران در غزه؛ هزاران چادر غرق آب شد

باران در غزه؛ هزاران چادر غرق آب شد

بارش باران در نوار غزه باعث وخامت اوضاع آوارگان فلسطینی در این منطقه در سایه نبود پناهگاه مناسب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، بار دیگر با آغاز فصل سرما و بارش باران در نوار غزه، چادرهای آوارگان فلسطینی در این باریکه در آب و گل فرو رفت.

بر اساس این گزارش، آوارگان فلسطینی به دلیل نبود پناهگاه در نوار غزه به جز چادرهای ساده ای که در مناطق مختلف به پا کرده‌اند جایی را برای فرار از باران و سرما ندارند.

محمود بصل سخنگوی سازمان دفاع شهری نوار غزه گفت که بارش باران در این باریکه تنها یک ساعت ادامه داشت اما باعث فرو رفتن هزاران چادر در گل و آب شد.

وی اضافه کرد که با فرارسیدن فصل سرما اوضاع بدتر خواهد شد.

همچنین گزارش شده که بارش باران در نوار غزه باعث قطع برق بیمارستان تخصصی کویت در خان یونس شده است.

کد مطلب 6655930

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