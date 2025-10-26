به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس امروز یکشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتشبس که با نظارت بینالمللی منعقد شده بود، ادامه میدهد.
حازم قاسم افزود که از زمان آغاز توافق آتشبس، ۹۰ فلسطینی در نتیجه نقض آتش بس غزه از سوی اشغالگران شهید شدهاند.
سخنگوی حماس هشدار داد که بیتوجهی و مسامحه بینالمللی در قبال نقضهای اشغالگران ممکن است اوضاع را به سمت تشدید مجدد سوق دهد.
وی همچنین تاکید کرد که حماس در تماسهای فشرده و مداوم با میانجی گران است تا جزئیات نقض آتش بس از سوی اشغالگران را به اطلاع آنها برساند.
حازم قاسم اعلام کرد: اشغالگران از انجام وظایف انسانی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در نوار غزه جلوگیری میکند.
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