به گزارش خبرنگار مهر، در هفته منتهی به ۲۳ آبان، بازار جهانی و داخلی طلا یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. همزمان با آغاز تحولات سیاسی و اقتصادی در آمریکا و شروع به کار دولت جدید این کشور، روند قیمت طلا در بازارهای جهانی به‌شدت صعودی شد و بر نرخ‌های داخلی نیز تأثیر گذاشت.

تا صبح دوشنبه (۱۹ آبان ماه) بهای هر اونس طلا در محدوده ۴۰۰۰ دلار بدون تغییر مانده بود؛ اما از همان روز با تغییر انتظارات بازار، روند صعودی آغاز شد. قیمت‌ها تا پایان هفته تا حدود ۴۲۳۳ دلار اوج گرفت و سپس در ظهر جمعه (۲۳ آبان ماه) روی ۴۱۸۰ دلار تثبیت شد. به این ترتیب، طلا در مجموع ۲۳۲ دلار رشد را به ثبت رساند و رکورد جدیدی در افزایش هفتگی ماه‌های اخیر بر جای گذاشت.

نقره نیز با رشد قابل‌توجه همراه شد و با افزایش ۵ دلار و ۹۰ سنتی، به قیمت ۵۴ دلار و ۲۱ سنت رسید.

اثر جهش ارز بر بازار داخلی

افزایش همزمان قیمت جهانی طلا و رشد نرخ ارز در بازار آزاد -از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان- باعث شد بازار داخلی طلا و انواع سکه با شیب تند صعود کند.

بر همین اساس آخرین قیمت‌ها در بازار داخلی به شرح زیر ثبت شد.

- سکه طرح جدید: افزایش حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و رسیدن به ۱۱۹ میلیون تومان (در مقاطعی تا ۱۲۰ میلیون تومان نیز معامله شد)

- سکه طرح قدیم: رشد ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ثبت ۱۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

- نیم‌سکه: افزایش ۴ میلیون تومان و قرارگیری در ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

- ربع‌سکه: رشد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و رسیدن به ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

- سکه یک‌گرمی: افزایش ۶۰۰ هزار تومان و ثبت ۱۷ میلیون تومان

- مثقال طلای آب‌شده: افزایش ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و رسیدن به ۴۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

- طلای ۱۸ عیار: رشد یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان و قرارگیری در ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

با وجود رشد شدید قیمت‌ها، حباب سکه برخلاف انتظار کاهش یافت. اقدامات بانک مرکزی از جمله مداخله در بازار و مدیریت عرضه، حباب سکه را از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رساند. تجربه‌های سال گذشته نیز نشان می‌دهد طرح‌هایی مانند پیش‌فروش و حراج سکه می‌تواند نقش مهمی در کنترل هیجانات و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها ایفا کند.

عوامل بنیادی جهش طلا در جهان

کارشناسان چند عامل کلیدی را در افزایش بهای جهانی طلا مؤثر می‌دانند که از جمله آنها باید به افزایش کسری بودجه آمریکا و تضعیف ارزش دلار، انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن، کندی رشد اقتصادی جهانی و حرکت کشورهایی مانند چین، هند و برزیل به سمت خرید طلا و افزایش قابل‌توجه تقاضای چین به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اخیر، اشاره کرد.

به این ترتیب برآیند داده‌های اقتصادی و نگرانی‌های مربوط به تورم نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا در سطح بالایی باقی مانده است. تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که روند افزایشی ملایم قیمت طلا در میان‌مدت و بلندمدت ادامه‌دار خواهد بود؛ مگر آنکه تغییرات جدی در سیاست‌های پولی آمریکا یا تحولات اقتصادی بزرگ رخ دهد.