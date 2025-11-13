افزایش قیمت دلار در بازار رسمی ادامه دارد+ جدول نرخ امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با افزایش ۳۶۲ و ۳۵۱ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۳,۵۲۱ و ۷۱۲,۱۵۶ ریال رسید.
سیگنال بورسی نرخ حواله دلار
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۶۳۹ و ۵۳۶ روز کاری گذشته نشان میدهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار بر حسب ریال است.
جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستینبار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۱۲,۱۵۶ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت برای شرکتهای صادراتمحور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۳۶ روز کاری گذشته نشان میدهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۸۰ درصدی (نزدیک به ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومانی) است.
از آنجا که بسیاری از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حوالهای انجام میدهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشاندهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکتهاست. این رویداد میتواند زمینهساز افزایش انگیزه سرمایهگذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.
انتظار میرود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارشهای مالی فصلی شرکتها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانههای بیشتری از حرکت به سمت ارزشگذاری بالاتر نشان دهد.
این نمودار نشان میدهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.
شایان ذکر است طی ۶۳۹ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۳,۵۲۱ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۷۶ درصدی (نزدیک به ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.
اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ رسمی دلار را بر حسب ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که حاکی از رشد چشمگیر روزانه و بیسابقه ۵۶۸ تومانی در روز دوشنبه ۱۹ آبان است.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۷۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۰ هزار و ۲۲۸ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۲۶۸ ریالی) به ۸۲۵ هزار و ۴۶۴ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با افزایش ۹۸ و ۹۶ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۱۹۹ هزار و ۷۳۳ ریال و ۱۹۳ هزار و ۹۱۶ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|اسکناس
|حواله
|حواله کالاهای اساسی و ضروری
|خرید
|فروش
|خرید
|فروش
|نرخ خرید
|نرخ فروش
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|دلار آمریکا
|USD
|۷۲۶,۹۱۹
|۷۳۳,۵۲۱
|۳۶۲
|۷۰۵,۷۴۷
|۷۱۲,۱۵۶
|۳۵۱
|۲۸۲,۴۳۵
|۲۸۵,۰۰۰
|یورو
|EUR
|۸۴۲,۵۷۶
|۸۵۰,۲۲۸
|۲۷۶
|۸۱۸,۰۳۵
|۸۲۵,۴۶۴
|۲۶۸
|۳۲۷,۳۷۲
|۳۳۰,۳۴۵
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۵۴,۴۳۸
|۹۶۳,۱۰۶
|-۲,۵۶۸
|۹۲۶,۶۳۹
|۹۳۵,۰۵۴
|-۲,۴۹۴
|۳۷۰,۸۳۴
|۳۷۴,۲۰۲
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۷,۹۳۵
|۱۹۹,۷۳۳
|۹۸
|۱۹۲,۱۷۱
|۱۹۳,۹۱۶
|۹۶
|۷۶,۹۰۶
|۷۷,۶۰۴
|یوان چین
|CNY
|۱۰۲,۱۸۰
|۱۰۳,۱۰۸
|۹۳
|۹۹,۲۰۴
|۱۰۰,۱۰۵
|۹۰
|۳۹,۷۰۰
|۴۰,۰۶۱
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۵,۴۸۶
|۵۵,۹۹۰
|۲۲
|۵۳,۸۷۰
|۵۴,۳۵۹
|۲۱
|۲۱,۵۵۸
|۲۱,۷۵۴
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۷۰,۰۱۷
|۴۷۴,۲۸۶
|-۱,۷۷۰
|۴۵۶,۳۲۷
|۴۶۰,۴۷۱
|-۱,۷۱۹
|۱۸۲,۶۱۹
|۱۸۴,۲۷۸
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۸۸,۳۳۰
|۱,۹۰۵,۴۷۹
|۲۷۰
|۱,۸۳۳,۳۲۹
|۱,۸۴۹,۹۷۹
|۲۶۲
|۷۳۳,۶۸۶
|۷۴۰,۳۴۹
|روبل روسیه
|RUB
|۸,۹۴۴
|۹,۰۲۵
|-۳۲
|۸,۶۸۳
|۸,۷۶۲
|-۳۱
|۳,۴۷۵
|۳,۵۰۷
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۲۰۹
|۱۷,۳۶۵
|۳
|۱۶,۷۰۷
|۱۶,۸۵۹
|۳
|۶,۶۸۶
|۶,۷۴۷
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۴۹۴,۸۸۸
|۴۹۹,۳۸۲
|-۲,۰۹۸
|۴۸۰,۴۷۲
|۴۸۴,۸۳۶
|-۲,۰۳۸
|۱۹۲,۲۸۲
|۱۹۴,۰۲۸
|روپیه هند
|INR
|۸,۲۰۳
|۸,۲۷۸
|-۱۲
|۷,۹۶۵
|۸,۰۳۷
|-۱۲
|۳,۱۸۷
|۳,۲۱۶
|دلار کانادا
|CAD
|۵۱۹,۱۳۸
|۵۲۳,۸۵۳
|۵۲۳
|۵۰۴,۰۱۸
|۵۰۸,۵۹۵
|۵۰۸
|۲۰۱,۷۰۴
|۲۰۳,۵۳۶
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۷۵,۴۲۲
|۴۷۹,۷۴۰
|۱,۳۱۸
|۴۶۱,۵۷۵
|۴۶۵,۷۶۷
|۱,۲۷۹
|۱۸۴,۷۱۹
|۱۸۶,۳۹۷
|فرانک سویس
|CHF
|۹۱۱,۸۰۴
|۹۲۰,۰۸۵
|۳,۳۲۷
|۸۸۵,۲۴۶
|۸۹۳,۲۸۶
|۳,۲۳۰
|۳۵۴,۲۷۰
|۳۵۷,۴۸۷
|کرون سوئد
|SEK
|۷۶,۹۲۶
|۷۷,۶۲۵
|۸۳
|۷۴,۶۸۶
|۷۵,۳۶۴
|۸۱
|۲۹,۸۸۹
|۳۰,۱۶۰
|کرون نروژ
|NOK
|۷۲,۰۹۷
|۷۲,۷۵۲
|-۱۸۹
|۶۹,۹۹۷
|۷۰,۶۳۳
|-۱۸۳
|۲۸,۰۱۳
|۲۸,۲۶۷
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۲,۸۴۰
|۱۱۳,۸۶۵
|۴۳
|۱۰۹,۵۵۴
|۱۱۰,۵۴۹
|۴۲
|۴۳,۸۴۳
|۴۴,۲۴۱
|ریال قطر
|QAR
|۱۹۹,۷۰۳
|۲۰۱,۵۱۷
|۱۰۰
|۱۹۳,۸۸۶
|۱۹۵,۶۴۷
|۹۶
|۷۷,۵۹۲
|۷۸,۲۹۷
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۳,۸۴۶
|۱۹۵,۶۰۶
|۹۷
|۱۸۸,۱۹۹
|۱۸۹,۹۰۸
|۹۳
|۷۵,۳۱۶
|۷۶,۰۰۰
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۹۳۳,۲۹۶
|۱,۹۵۰,۸۵۴
|۹۶۳
|۱,۸۷۶,۹۸۶
|۱,۸۹۴,۰۳۲
|۹۳۴
|۷۵۱,۱۵۷
|۷۵۷,۹۷۹
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۶۷,۱۱۶
|۲,۳۸۸,۶۱۴
|۵۶۹
|۲,۲۹۸,۱۷۱
|۲,۳۱۹,۰۴۲
|۵۵۱
|۹۱۹,۷۱۲
|۹۲۸,۰۶۵
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۷,۱۴۲
|۲۵۹,۴۷۷
|-۳۹
|۲۴۹,۶۵۳
|۲۵۱,۹۲۰
|-۳۸
|۹۹,۹۱۰
|۱۰۰,۸۱۷
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
بهروزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری
کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ میشود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.
تغییر نرخ ارز مسافرتی
بنابر اعلام بانک مرکزی سازوکار نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور از روز شنبه سوم آبان ماه تغییر کرد. بر این اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری این مرکز به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام میشود.
این تغییر شیوه قیمت گذاری صرفاً مربوط به ارز مسافری است و سایر سرفصلهای ارز خدماتی از جمله ارز دانشجویی، درمانی و فدراسیونهای ورزشی بدون تغییر و مطابق روال گذشته محاسبه خواهد شد.
همچنین، خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانکهای عامل ملی، ملت و سامان انجام میشود و پس از راه اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، این فرآیندها در سامانه مرکز مبادله متمرکز خواهد شد.
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