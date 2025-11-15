به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صباح الانباری عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که همبستگی خوبی میان طرف‌های شرکت کننده در ائتلاف چارچوب هماهنگی برای تضمین تشکیل دولت آتی بدون تأخیر یا شکاف‌های سیاسی وجود دارد.

وی اضافه کرد: ائتلاف چارچوب هماهنگی متحد است و بعید می دانم شکاف یا اختلاف داخلی در خصوص روند تشکیل دولت در این ائتلاف به وجود آید به ویژه آنکه ائتلاف مذکور متشکل از جریان‌هایی است که روند سیاسی در عراق را مدیریت می‌کنند.

الانباری بیان کرد: ائتلاف السودانی از گروه‌های مختلفی تشکیل شده و این مسأله بر ائتلاف چارچوب هماهنگی تأثیری ندارد. نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون نیز طی روزهای گذشته بر این نکته تاکید کرده است.

وی تصریح کرد: مالکی تاکید کرده که دولت آتی برآمده از ائتلاف چارچوب هماهنگی خواهد بود و این ائتلاف نیز شاهد هیچ درگیری داخلی یا شکاف در خصوص ساختار دولت آینده نخواهد بود.