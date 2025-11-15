به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالله الدلیمی عضو ائتلاف عزم عراق تاکید کرد که تمام گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی عراق باید برای تسریع روند تشکیل دولت جدید این کشور تلاش کنند.

وی هشدار داد که تأخیر در این روند می‌تواند عراق را به سمت پیامدهای خطرناکی بکشاند.

الدلیمی اضافه کرد: تمام سیاستمداران عراقی باید موانع پیش روی تشکیل دولت جدید را در چارچوب جداول زمان بندی شده کنار بزنند تا بدین وسیله راه برای مداخله خارجی و سوء استفاده از اختلافات میان گروه‌های سیاسی برای اهداف مشخص بسته شود.

وی بیان کرد: اعلام تشکیل دولت جدید عراق باعث می‌شود تلاش‌ها برای مداخلات خارجی در این کشور ناکام بماند.