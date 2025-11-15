به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عصام شاکر عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کرد که رایزنیها در میان گروههای این ائتلاف برای تدوین نقشه راه تشکیل دولت آتی آغاز شده است.
وی افزود: با وجود آنکه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق اعلام شده اما این نتایج حتمی هستند و میتوان از طریق آن به یک نگاه کلی در خصوص تعداد کرسیها رسید.
شاکر بیان کرد: گروههای ائتلاف چارچوب هماهنگی بر سر اصول مربوط به تشکیل دولت آتی اتفاق نظر دارند. هنوز نمیتوان هویت نخست وزیر جدید را مشخص کرد و باید دید رایزنیها به کجا ختم میشود.
پیشتر نیز عبدالله الدلیمی عضو ائتلاف عزم عراق تاکید کرده بود که تمام گروهها و ائتلافهای سیاسی عراق باید برای تسریع روند تشکیل دولت جدید این کشور تلاش کنند.
وی هشدار داد که تأخیر در این روند میتواند عراق را به سمت پیامدهای خطرناکی بکشاند.
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