محسن اسماعیلی: کتابدار، خازن بهشت است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی رئیس جمهور در آئین رونمایی از تازهترین آثار کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و در مراسم کتاب و کتابخوانی در ساختمان سابق مجلس مشروطه گفت: به خاطر این مراسم لازم است یادی کنم از مرحوم سید عبدالحسین حائری که به نظر من او نماد کتابداری است و باید برای این نماد فکری کرد.
ویافزود: بنده خود در دوران تحصیل، زمانی به کتابخانه مجلس شورای اسلامی میآمدم تا فقدان کتابهایم را در این کتابخانه جبران کنم و خود میدیدم که آقای حائری چگونه در گوشهای نشسته و انبوه کتاب در اطرافش است و مشغول مطالعه و تحقیق است. حتی کارت حضور و عضویت بنده را بلافاصله ایشان برایم فراهم کردند. ایشان یک مجتهد مسلم بود و به شدت متواضع بود نسبت به همه، در مطالعه کتاب راهنما و دلسوز بود.
اسماعیلی تاکید کرد: میتوانم بگویم که یک کتابدار، خازن بهشت است. خازن بهشت دربان نیست بلکه راهنما است و بهشت ما اینجا [در کتابخانه] است.
اسماعیلی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بتوانیم از این عزیزان به گونهای که شایسته است قدردانی شود و جایگاهشان شناخته شود، تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم از مشکلاتی که از جهات مختلف در بخش کتاب و کتابخوانی وجود دارد خارج شویم زیرا ما به گونهای تربیت شدهایم تا به آنجا برسیم که همه عالم را یک کتاب ببینیم.
وی ادامه داد: قرآن و اهل بیت علیهم السلام میخواهد ما را اینگونه تربیت کند بدین صورت که آخر سیر ما آنجایی باشد که کل عالم را یک کتاب بیشتر نبینیم. ما با کتاب آمدهایم و باید با کتاب هم خارج شویم.
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