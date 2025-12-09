اسماعیلی: مردان از تجربه و رویکرد زنان حکمران موفق درس بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن، محسن اسماعیلی معاون امور راهبردی و امور مجلس ریاستجمهوری با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین سالروز میلاد امام خمینی (ره)، حضور در این مراسم را فرصتی برای تبیین و رفع یکی از شبهات تاریخی درباره جایگاه زن در اسلام دانست.
اسماعیلی گفت: یکی از تهمتهای قدیمی به اسلام و در سالهای اخیر به جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن توان و نقش اجتماعی و سیاسی زنان است، در حالی که نگاه اسلام و تجربه جمهوری اسلامی این ادعا را رد میکند. او تأکید کرد حتی با معیارهایی که منتقدان بهکار میگیرند، شواهد تاریخی نشان میدهد اسلام تحولی بنیادین در جایگاه و حقوق زنان ایجاد کرده است.
معاون امور راهبردی ریاستجمهوری با اشاره به منابع معتبر تاریخی و علمی مانند تاریخ تمدن ویل دورانت و جمهور افلاطون، گفت این آثار نشان میدهند زن در بسیاری از تمدنهای پیش از اسلام جایگاهی پایین و بعضاً غیرانسانی داشته، اما اسلام جایگاه او را ارتقا داد و حقوق اساسی از جمله حق انتخاب دین، حق انتخاب همسر، حق مالکیت و مشارکت اجتماعی را به رسمیت شناخت.
اسماعیلی افزود: قرآن با صراحت با سنتهای تحقیرآمیز علیه زنان مقابله کرد و نمونههایی مانند ممنوعیت ارثبری زنان بهعنوان اموال و تأکید پیامبر اسلام (ص) بر مقام مادر نشان میدهد که احترام به زن در متن تعالیم اسلامی ریشه دارد.
وی همچنین به آثار اندیشمندان معاصر از جمله مایکل اکسورثی اشاره کرد و گفت: این پژوهشگران نیز بر نقش اسلام در ارتقای شأن زن و تغییر نگرشهای رایج در دوران پیش از اسلام تأکید کردهاند. به گفته اسماعیلی، اسلام در دورهای ظهور کرد که داشتن دختر ننگ شمرده میشد، اما پیامبر (ص) مقام دختر را تا جایی بالا برد که خود به او پناه میبرد و احترام ویژهای برای او قائل بود.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: حضور زنان در عرصه مدیریتی و حکمرانی یک حق و حتی یک نیاز برای جامعه امروز است، اما این موضوع نباید ما را از ارزش والاتر زنان در نقش تربیتی و پرورش نسلهای اثرگذار غافل کند.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی افزود: زن در نگاه اسلام میتواند به مقامی برسد که الگوی هم زنان و هم مردان باشد؛ همانگونه که قرآن همسر فرعون را الگویی برای مؤمنان معرفی میکند. اسماعیلی تأکید کرد جایگاه زن در اسلام فراتر از نقشهای مدیریتی است و ارزش حقیقی او در اثرگذاری معنوی، تربیتی و اخلاقی در جامعه تجلی پیدا میکند.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه والای زن در تعالیم اسلامی گفت: منزلت زن به گونهای ترسیم شده که قرآن او را الگوی هم زنان و هم مردان تمامی دورانها معرفی میکند؛ همانگونه که همسر فرعون بهعنوان الگویی برای همه مؤمنان مطرح شده است. او این نگاه را نشانه تحول عمیقی دانست که اسلام در ارزشگذاری به زن ایجاد کرد.
وی افزود: با وجود این تحول، بخشهایی از جامعه اسلامی هنوز با این نگاه فاصله دارند و برخی نگرشهای تاریک و جاهلانه نسبت به زنان همچنان باقی است. اسماعیلی راه مقابله با این وضعیت را شناخت درست معارف قرآن و عمل به آن دانست و تأکید کرد: تنها از طریق آگاهی و پایبندی عملی میتوان این ذهنیتهای نادرست را اصلاح کرد.
معاون امور راهبردی ریاستجمهوری همچنین بر اهمیت حفظ دستاوردهای موجود در حوزه حضور زنان در عرصه حکمرانی تأکید کرد و گفت: روزنههای امیدبخش کنونی باید با عملکرد صحیح و توانمند زنان تثبیت شود. به گفته او، زنان حکمران با ارائه الگوی موفق در مدیریت میتوانند بهگونهای عمل کنند که مردان نیز از تجربه و رویکرد آنها درس بگیرند.
اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که تلاش زنان در عرصه حکمرانی به دستیابی به جایگاهی منجر شود که در شأن تعالیم اسلامی و ظرفیتهای آنان است و برای همه حاضران آرزوی توفیق کرد.
