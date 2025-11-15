به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانی‌زاده در هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر لزوم پیگیری جدی برش استانی برنامه هفتم توسعه و حرکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی در چارچوب برنامه «یزدِ پایدار» تأکید کرد.

وی با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور، نقش شورای عالی راهبری این برنامه و تلاش‌های دولت را در اجرای موفق آن اثرگذار دانست و نگاه کارشناسی مجلس دوازدهم را نیز قابل توجه ارزیابی کرد.

دهقانی‌زاده با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه بر محوریت برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، ساختار اجرایی برنامه با مدلی جدید و از طریق شورای عالی راهبری دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد سال اول برنامه در ۹ محور منتشر شده، از مدیران استانی خواست این گزارش‌ها را به‌دقت بررسی و موارد مرتبط با استان را پیگیری کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد به انطباق بودجه با برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: دولت نهایت تلاش خود را برای تطبیق حداکثری بودجه ۱۴۰۴ با برنامه انجام داده و این روند در سال آینده به بالاترین سطح هم‌خوانی خواهد رسید.

وی درباره احکام غیرقابل اجرای برنامه نیز توضیح داد: بر اساس نظر دولت، ۱۲۲ هدف کمی و ۱۶ حکم برنامه به دلایلی مانند بار مالی پیش‌بینی‌نشده و نبود ظرفیت عملیاتی کافی، قابلیت اجرا ندارند.

دهقانی‌زاده با تأکید بر اهمیت اهداف کمی برنامه هفتم برای استان‌ها گفت: این برنامه ۳۲۲ ارزش کمی دارد و یکی از تکالیف جدی دستگاه‌های ملی، تهیه برش استانی آن‌هاست.

وی «ناظران مالی» و «ناظران اجرایی» را دو رکن مهم مدل جدید اجرای برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: شاکله اجرا و نظارت در این دوره به‌شکلی کم‌نظیر طراحی شده و در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پیشین چنین سازوکاری وجود نداشته است.

دهقانی‌زاده از تحقق ۶۷ درصد اهداف کمی، ۲۱ درصد اهداف غیرکمی، اجرای ۴۷ درصد دیگر و عدم تحقق ۲۲ درصد در سال نخست برنامه خبر داد و درباره آئین‌نامه‌های اجرایی گفت: از مجموع ۲۲۲ آئین‌نامه پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۸۵ مورد تعیین تکلیف شده است.

وی در پایان با اشاره به اقدامات استان یزد گفت: در یزد، اجرای برنامه هفتم را با جدیت دنبال کرده‌ایم؛ برش استانی متناسب با وضعیت استان احصا شده و نقشه راه یزد در قالب برنامه راهبری "یزدِ پایدار" طراحی، تدوین و ابلاغ شده است. این مدل، مبنای حرکت استان در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.