به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانیزاده، با اشاره به جایگاه برنامه یزدِ پایدار به عنوان نقشه راه پیشرفت استان یزد و شهرستانهای تابعه، گفت: یکی از اقدامات مهمی که طی یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، تدوین برش شهرستانی این برنامه بود تا هر شهرستان متناسب با ظرفیتها، مزیتها و اولویتهای خود، نقشه راه عملیاتی و مشخصی برای توسعه و پیشرفت در اختیار داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه «برنامهمحوری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است»، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت اجرای آمایش سرزمین در کشور تأکید کردهاند و ریاست محترم جمهور نیز پیگیر اجرای اسناد آمایش سرزمینی و حفظ زیست پذیری کشور و جلوگیری از بروز آسیبهای بیشتر در قالب برنامه هفتم پیشرفت هستند و برنامه یزدِ پایدار دقیقاً در همین راستا شکل گرفته است.
به گفته دهقانیزاده، برای هر بند و بخش از این سند، آسیبشناسی جدی و عمیق صورت گرفته تا برنامهها بر پایه واقعیتها، ظرفیتها و چالشهای استان طراحی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، خاطرنشان کرد: استان یزد در گذشته با برنامهریزیهای مدون توانسته به قطب صنایع فولاد، کاشی و سرامیک کشور تبدیل شود و این دستاورد حاصل پایبندی به برنامههای توسعهای بوده است.
دهقانیزاده تصریح کرد: اما اکنون نگاه استان به آینده تغییر کرده و هدفگذاریها به سمت تبدیل شدن به قطب صنایع پیشرفته، دانشبنیان و فناوریهای نوین است.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند عزم مشترک، مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاههاست.
دهقانیزاده در ادامه سخنان خود افزود: برنامههای توسعهای یزد باید در جهت ارتقای زیستپذیری استان باشد؛ یعنی نه تنها بار جمعیتی، صنعتی و اقتصادی تهدیدی برای منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم ایجاد نکند، بلکه زمینهساز افزایش رفاه اجتماعی، پایداری محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نگاه علمی، آیندهنگر و مبتنی بر آمایش سرزمین ضرورت دارد و برنامه «یزدِ پایدار» میتواند بستری برای حرکت استان در این مسیر باشد.
برنامه توسعه پایدار استان تحت عنوان «یزد پایدار» بر اساس روش برنامهریزی مسئله محور و با هدف اجرایی سازی قانون برنامه هفتم توسعه و پیاده سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تهیه و در مرحله اجراء قرار گرفته است.
