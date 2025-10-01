  1. استانها
دهقانی‌زاده: یزد در تدوین برش شهرستانی برنامه هفتم پیشرفت پیشگام است

یزد- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: یزد به عنوان استان پیشرو در سطح کشور، نسبت به تهیه و ارائه برش شهرستانی برنامه یزدِ پایدار براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانی‌زاده، با اشاره به جایگاه برنامه یزدِ پایدار به عنوان نقشه راه پیشرفت استان یزد و شهرستان‌های تابعه، گفت: یکی از اقدامات مهمی که طی یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، تدوین برش شهرستانی این برنامه بود تا هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اولویت‌های خود، نقشه راه عملیاتی و مشخصی برای توسعه و پیشرفت در اختیار داشته باشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تأکید بر اینکه «برنامه‌محوری یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است»، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت اجرای آمایش سرزمین در کشور تأکید کرده‌اند و ریاست محترم جمهور نیز پیگیر اجرای اسناد آمایش سرزمینی و حفظ زیست پذیری کشور و جلوگیری از بروز آسیب‌های بیشتر در قالب برنامه هفتم پیشرفت هستند و برنامه یزدِ پایدار دقیقاً در همین راستا شکل گرفته است.

به گفته دهقانی‌زاده، برای هر بند و بخش از این سند، آسیب‌شناسی جدی و عمیق صورت گرفته تا برنامه‌ها بر پایه واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های استان طراحی شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، خاطرنشان کرد: استان یزد در گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون توانسته به قطب صنایع فولاد، کاشی و سرامیک کشور تبدیل شود و این دستاورد حاصل پایبندی به برنامه‌های توسعه‌ای بوده است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: اما اکنون نگاه استان به آینده تغییر کرده و هدف‌گذاری‌ها به سمت تبدیل شدن به قطب صنایع پیشرفته، دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند عزم مشترک، مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست.

دهقانی‌زاده در ادامه سخنان خود افزود: برنامه‌های توسعه‌ای یزد باید در جهت ارتقای زیست‌پذیری استان باشد؛ یعنی نه تنها بار جمعیتی، صنعتی و اقتصادی تهدیدی برای منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم ایجاد نکند، بلکه زمینه‌ساز افزایش رفاه اجتماعی، پایداری محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، نگاه علمی، آینده‌نگر و مبتنی بر آمایش سرزمین ضرورت دارد و برنامه «یزدِ پایدار» می‌تواند بستری برای حرکت استان در این مسیر باشد.

برنامه توسعه پایدار استان تحت عنوان «یزد پایدار» بر اساس روش برنامه‌ریزی مسئله محور و با هدف اجرایی سازی قانون برنامه هفتم توسعه و پیاده سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تهیه و در مرحله اجراء قرار گرفته است.

