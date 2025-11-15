به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری ظهر شنبه در آئین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، با تأکید بر جایگاه معنوی این آرامستان، خواستار توجه جدی به نظرات علما، حفظ حرمت قبور مؤمنین و ایجاد مدیریت واحد برای صیانت از این میراث ارزشمند شد.

وی با اشاره به حساسیت علما نسبت به این آرامستان، ادامه داد: دارالسلام شناسنامه معنوی شیراز است و از دیرباز دغدغه بزرگان دینی و فرهنگی این شهر بوده است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با یادآوری مخالفت علما شیراز به ویژه حضرت آیت الله حائری شیرازی و حضرت آیت الله ایمانی با هر نوع تغییر کاربری زمین‌های دارالسلام، نسبت به حفظ حرمت این مکان مقدس تأکید کرد و افزود: این دغدغه در دوره آیت‌الله دژکام نیز ادامه داشته و نشان‌دهنده اهمیت ویژه دارالسلام در نگاه دینی و تاریخی است.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به قدمت دارالسلام که از تخت فولاد اصفهان نیز بیشتر است، وضعیت فعلی این گورستان را نگران‌کننده دانست و گفت: متأسفانه زمانی به فکر دارالسلام افتادیم که بسیاری از سنگ‌های میراثی آن یا سرقت شده و یا از بین رفته است. و علیرغم دیوارهای بلند اطراف آن، این مکان به محل تجمع معتادان تبدیل شده و خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف آن نیز از این آسیب در امان نمانده است.

وی ادامه داد: همانگونه که حرم‌های مطهر نگین شهر مقدس شیراز می‌باشند دارالسلام هم جزئی از این نگین با ارزش است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر جنبه معنوی دارالسلام، افزود: این مکان متعلق به مردم است و نباید صرفاً با نگاه گردشگری به آن نگریست، بسیاری از بزرگان مدفون در این گورستان، امامزاده یا علما با جایگاه علمی والا هستند که تربیت نسل‌ها از آن‌ها آغاز شده است.

حجت الاسلام طاهری خواستار مدیریت واحد برای دارالسلام شد و گفت: نبود مدیریت یکپارچه در شهرها نقطه‌ضعف نظام اسلامی است. باید تکلیف مدیریت این مجموعه مشخص باشد تا عملکردها با احترام به جایگاه مؤمنین انجام شود.

وی با اشاره به حرمت شرعی قبور، ادامه داد: نبش قبر شرعاً جایز نیست و نگاه ما با نگاه غرب‌گرایان تفاوت دارد، مؤمنین زنده‌اند و قبورشان محترم است و بعضی از مدفونین در این مکان مقدس جز اجساد جاویدان بوده، همان‌گونه که جسد شهید آیت‌الله سید محمد باقر صدر پس از دفن‌های متعدد در عراق هنوز سالم می‌باشد، یقین داریم برخی قبور در دارالسلام نیز چنین ویژگی‌هایی دارند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان خواستار توجه جدی به نظرات علما در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دارالسلام شد و تصریح کرد: عملکردها باید به‌گونه‌ای باشد که بی‌احترامی به جایگاه مؤمنین تلقی نشود و این میراث معنوی با نگاه فرهنگی و دینی حفظ شود