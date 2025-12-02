به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: رویدادهای فرهنگی و هنری، مهمترین ابزار تبادل فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ در شیراز هستند.
وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع) و شهری با پیشینه دیرینه فرهنگی و تمدنی ادامه برای افزایش ماندگاری گردشگران و اثرگذاری فرهنگی، لازم است در طول سال رویدادهای جریانساز طراحی و اجرا شود. جشنواره جهانی فیلم فجر نمونهای ارزشمند از همین رویکرد است که میتواند تبادل فرهنگی دوسویه ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: در تبادل فرهنگی نباید تنها اثرپذیر بود؛ باید فعالانه پیام و هویت خود را منتقل کنیم. شیرازیها در تاریخ توانستهاند با قدرت فرهنگ و اندیشه، بر منطقه تأثیر بگذارند و امروز نیز باید به این مسیر بازگردیم.
آیت الله دژکام با اشاره به ظرفیتهای تاریخی شیراز در گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی از شیراز تا هند و کشورهای عثمانی گفت: این پیشینه درخشان باید در دوران جدید تداوم یابد و شیراز بهعنوان شهری اثرگذار در منطقه معرفی شود.
وی همچنین به توانمندیهای حوزه مد و لباس در شیراز اشاره کرد و افزود: در حوزه پوشش اسلامی، ظرفیتهای ارزشمندی در دانشگاه هنر شیراز و فعالان طراحی لباس وجود دارد. حمایت از این بخش میتواند هم به اقتصاد فرهنگ کمک کند و هم به ارتقای فرهنگ عمومی.
امام جمعه شیراز خواستار نگاه راهبردی و حمایت ملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی این شهر شد و تصریح کرد: لازم است شیراز برای ایفای نقش ملی خود در تبادل فرهنگی به رسمیت شناخته و پشتیبانی شود.
نظر شما