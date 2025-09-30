پارسایی: مشکلات زیرساختی مانع رونق گردشگری فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسایی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح مشکلات موجود در مسیر توسعه گردشگری استان فارس، به مسائل فنی و مدیریتی پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: اگر قرار است سرعت رونق گردشگری اتفاق بیفتد، باید مشکلات عمرانی و زیرساختی حل شوند.

وی به مرور اقدامات و مسائلی که از ابتدای مسئولیت خود با آن‌ها درگیر بوده، پرداخت و ادامه داد: مدیریت ستاد تسهیلات سفر در ایام نوروز و همچنین طرح‌ریزی «دیپلماسی نوروز» با دعوت از کشورهای حوزه نوروز در شیراز یکی از موفقیت‌های حوزه گردشگری بوده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: تلاش شد اماکن توریستی در تعطیلات به طور کامل فعال باشند تا ماندگاری مسافران افزایش یابد.

پارسایی در خصوص مدیریت بحران حج در زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: هماهنگی و تسهیل بازگشت ایمن حدود ۳۲۰۰ زائر حج تمتع از عربستان در اوج بحران جنگ، از جمله انتقال هوایی و زمینی مسافران یکی از اقدامات مهمی بود که با همکاری بخش خصوصی به خوبی مدیریت شد.

وی در ادامه صحبت های خود به رویدادهای فرهنگی-هنری در سطح استان فارس اشاره کرد و ادامه داد: اجرای موفق ارکستر ملی فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید به عنوان یک اتفاق مهم فرهنگی تأثیر مثبتی بر فضای رسانه‌ای و روحیه استان داشت.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در خصوص اجرای برنامه «ایران‌جان» گفت: این رویداد مهم یک هفته تمام در شبکه‌های ملی به معرفی گسترده استان فارس اختصاص دارد که بازتاب خوبی در سطح کشور خواهد داشت.

پارسایی به برنامه‌های آتی حوزه گردشگری فارس نیز اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای یادروز حافظ، برنامه «باغ‌نما» و پویش‌های جدید مانند «به شیراز آی» از طریق معاونت گردشگری پیگیری خواهد شد تا در جذب گردشگر به این استان کمک کند.

وی ادامه داد: اگر قرار است رونق گردشگری محقق شود، حل و فصل مشکلات عمرانی و زیرساختی در همین مقطع زمانی، امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به به‌سازی و مرمت آرامستان دارالسلام شیراز نیز اشاره کرد و افزود: تلاش‌های طولانی‌مدت برای ایجاد نظم در این محور انجام شده است.

پارسایی به خلأ مطالعاتی در خصوص آرامستان «دارالسلام» نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در طول سالیان متمادی، هیچ‌گونه مطالعه شناختی جامعی درباره این بافت تاریخی صورت نگرفته است. لذا رویکرد پژوهشی باید برای اماکن تاریخی استان فارس انجام شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: تعداد زیادی از اماکن تاریخی ناشناخته در استان فارس وجود دارند که نیازمند ورود پروژه‌های پژوهشی عمیق هستند و نباید این اقدامات بدون اطلاع‌رسانی عمومی و همکاری با نهادهایی مانند دانشگاه‌ها انجام شود تا نتایج آن به جامعه منتقل گردد.