به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر شنبه در آئین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، این مجموعه را نماد پیوند دین، حماسه و هنر دانست و بر ضرورت صیانت از اصالت فرهنگی و معنوی این مکان تاریخی تأکید کرد.

وی با قدردانی از رویکرد جامع مدیریت شهری در توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی، این نگاه را نشانه خرد مدیریتی و آینده‌نگری در مسیر تمدن‌سازی شهری دانست.

امام جمعه شیراز گفت: اجرای طرح دارالسلام باید با رعایت دقیق اصول شرعی، حفظ هویت تاریخی و شفافیت حقوقی همراه باشد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت فرهنگی شهر تقویت شود.

آیت الله دژکام با تأکید بر اهمیت تعریف روشن مفاهیم در تدوین اسناد فرهنگی ادامه داد: پایداری هویت معنوی هر طرح در گرو ثبات مفهومی و دقت در گفتمان اجرایی آن است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس افزود: سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، مأموریت خود را بر پایه حفظ معنا و جلوگیری از تغییر مفاهیم در گذر زمان استوار کند.

آیت‌الله دژکام سه اصل بنیادین را خط مشی اجرای طرح‌های فرهنگی و تاریخی دانست و گفت: پایبندی به احکام شرعی در همه مراحل کار، حفظ ارزش‌های میراثی در مداخلات عمرانی و تعیین شفاف چارچوب حقوقی و مالکیتی فضاها و ابنیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف موضوع مالکیت حقوقی دارالسلام توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس شد.



امام جمعه شیراز ضمن تأکید بر جایگاه تاریخی دارالسلام گفت: این مجموعه باید الگویی برای تلفیق دین، حماسه و هنر در جهان اسلام باشد؛ جایی که هویت معنوی و زیبایی‌شناسی ایرانی در قالبی واحد به نمایش گذاشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تصریح کرد: که با همکاری مدیریت شهری و همراهی مردم، دارالسلام به پایگاهی الهام‌بخش برای ترویج فرهنگ دینی، هویت تاریخی و پیام صلح‌دوستانه شیراز تبدیل شود؛ شهری که از دیرباز سرچشمه ادب، ایمان و فرهنگ در ایران اسلامی بوده است.