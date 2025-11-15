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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

آیت‌الله دژکام: دارالسلام شیراز نماد پیوند دین، حماسه و هنر است

آیت‌الله دژکام: دارالسلام شیراز نماد پیوند دین، حماسه و هنر است

شیراز- نماینده ولی فقیه در فارس گورستان تاریخی دارالسلام شیراز را نماد پیوند دین، حماسه و هنر دانست و گفت: دارالسلام به پایگاهی الهام‌بخش برای ترویج فرهنگ دینی، هویت تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر شنبه در آئین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، این مجموعه را نماد پیوند دین، حماسه و هنر دانست و بر ضرورت صیانت از اصالت فرهنگی و معنوی این مکان تاریخی تأکید کرد.

وی با قدردانی از رویکرد جامع مدیریت شهری در توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی، این نگاه را نشانه خرد مدیریتی و آینده‌نگری در مسیر تمدن‌سازی شهری دانست.

امام جمعه شیراز گفت: اجرای طرح دارالسلام باید با رعایت دقیق اصول شرعی، حفظ هویت تاریخی و شفافیت حقوقی همراه باشد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت فرهنگی شهر تقویت شود.

آیت الله دژکام با تأکید بر اهمیت تعریف روشن مفاهیم در تدوین اسناد فرهنگی ادامه داد: پایداری هویت معنوی هر طرح در گرو ثبات مفهومی و دقت در گفتمان اجرایی آن است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس افزود: سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، مأموریت خود را بر پایه حفظ معنا و جلوگیری از تغییر مفاهیم در گذر زمان استوار کند.

آیت‌الله دژکام سه اصل بنیادین را خط مشی اجرای طرح‌های فرهنگی و تاریخی دانست و گفت: پایبندی به احکام شرعی در همه مراحل کار، حفظ ارزش‌های میراثی در مداخلات عمرانی و تعیین شفاف چارچوب حقوقی و مالکیتی فضاها و ابنیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف موضوع مالکیت حقوقی دارالسلام توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس شد.

امام جمعه شیراز ضمن تأکید بر جایگاه تاریخی دارالسلام گفت: این مجموعه باید الگویی برای تلفیق دین، حماسه و هنر در جهان اسلام باشد؛ جایی که هویت معنوی و زیبایی‌شناسی ایرانی در قالبی واحد به نمایش گذاشته شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تصریح کرد: که با همکاری مدیریت شهری و همراهی مردم، دارالسلام به پایگاهی الهام‌بخش برای ترویج فرهنگ دینی، هویت تاریخی و پیام صلح‌دوستانه شیراز تبدیل شود؛ شهری که از دیرباز سرچشمه ادب، ایمان و فرهنگ در ایران اسلامی بوده است.

کد مطلب 6656839

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