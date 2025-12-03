به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محی الدین طاهری صبح چهارشنبه در آئین غبارروبی حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) با حضور فرماندار شیراز، با استناد به آیات سوره «هل‌أتی» و نذر سه‌روزه اهل‌بیت (ع) برای اطعام نیازمندان، گفت: حضرت زهرا (س) از نخستین روز زندگی مشترک با امیرالمؤمنین (ع)، تمام وجود خود را وقف ولایت کرد و عزتی که خداوند به ایشان بخشید، ثمره اخلاص و بی‌نام‌ونشانی در راه خداست. اگر ما نیز عزت الهی می‌خواهیم، باید خصلت بندگان صالح خدا را در خود تقویت کنیم.

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی به بافت اطراف حرم‌های مطهر در شیراز، خطاب به فرماندار شیراز افزود: شیراز اصیل همین محدوده‌های اطراف آستان‌های مقدس است؛ همان خانه‌هایی که روزگاری محل زندگی علما و بزرگان این دیار بوده‌، اما امروز در شأن سومین حرم اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی نیست.

حجت الاسلام طاهری با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر جایگاه ویژه این بقاع متبرکه، گفت: حرم‌های مطهر در شیراز نگین استان فارس اند و باید با برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه مؤثر، این منطقه را احیا کرد تا مردم با عزت و امید در کنار این قبور مطهر زندگی کنند و هویت تاریخی و دینی شیراز حفظ شود.

تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین در پایان، ضمن آرزوی توفیق برای خدمت‌گزاران این آستان مقدس، دعا کرد که همه قدم‌های برداشته‌شده، مورد رضایت خداوند قرار گیرد.