پارسایی: مدیریت آرمستان دارالسلام به شهرداری شیراز سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی عصر شنبه در آئین رونمایی از سند مداخله فرهنگی در گورستان تاریخی دارالسلام، این مجموعه را سرمایه‌ای بی‌بدیل از تاریخ و فرهنگ شیراز دانست و تأکید کرد: بازآفرینی این میراث تاریخی باید با رویکردی فرهنگی، آرام و مبتنی بر منطق گفت‌وگو و مستندنگاری علمی دنبال شود.

وی ادامه داد: تا پیش از این، دارالسلام نه به‌صورت کامل رها شده بود و نه به‌طور جامع مورد ساماندهی قرار داشت. اما اکنون با راه‌اندازی دبیرخانه مشترک و ورود دستگاه‌های فرهنگی، شرایط برای شکل‌گیری مدیریتی آرام، دقیق و هماهنگ مهیا شده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: مفهوم پایداری در فرهنگ، به معنای جریان داشتن دارایی و اندیشه است. همان‌گونه که سرمایه اقتصادی در تجارت بازتولید می‌شود، دارایی فرهنگی نیز باید در گردش باشد تا تداوم یابد.

پارسایی گفت: شیراز شهری است که سرمایه اصلی آن، فرهنگ و زیارت است. از نخستین دوران شکل‌گیری، این شهر با آموزه‌های دین اسلام پیوند خورد و به‌تدریج محل حضور عرفا و علمایی شد که در آرامگاه تاریخی دارالسلام آرمیده‌اند. این مکان، بخش مهمی از سنت زنده زیارت در شیراز را نمایندگی می‌کند؛ سنتی که بیش از پنج قرن تداوم داشته و تا امروز زنده است.

وی ادامه داد: استمرار این سنت فرهنگی، بخشی از هویت تاریخی شیراز و از دلایل اصلی جایگاه این شهر در جهان اسلام به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، مدیریت مجموعه دارالسلام به‌طور کامل به شهرداری شیراز سپرده می‌شود تا این مجموعه در کنار جایگاه تاریخی خود، به‌عنوان یکی از نقاط محوری گردشگری و زیارت در منظر فرهنگی شیراز برنامه‌ریزی شود.

پارسایی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش‌هایی از دارالسلام در ماه رمضان و ایام نوروز آینده آماده بازدید عمومی شود تا گردشگران و شهروندان شیرازی بتوانند از این میراث ارزشمند دیدن کنند و با بزرگان آرمیده در این مکان مقدس آشنا شوند.

وی ادامه داد: پیشنهادهایی نظیر اجرای نمایش‌های آئینی بر قبور مشاهیر، برگزاری رویدادهای فرهنگی و طراحی مسیرهای زیارت در قالب پروژه «زیارتگاه‌های هفت‌گانه شیراز» می‌تواند جلوه‌ای نو از پیوند زیارت و فرهنگ در این شهر را رقم بزند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: امضای سند همکاری مشترک امروز، سرآغاز تحولی نو در مدیریت دارالسلام باشد؛ تحولی که با مدیریت آرام، فرهنگی و همه‌جانبه، این میراث دیرینه را به جایگاه شایسته خود در هویت جهانی شیراز بازگرداند.