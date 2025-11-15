سکانس دیدنی از «نماز باران» امام رضا(ع) به روایت فخیم زاده

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سکانس‌های دیدنی سریال ولایت عشق به کارگردانی مهدی فخیم زاده، مربوط به نماز باران امام رضا علیه السلام است.

در منابع معتبر شیعه، از جمله عیون اخبارالرضا، جلد ۲، صفحه ۱۷۲، روایت شده است که امام حسن عسکری (ع) از پدران خود ماجرای دعای باران امام رضا (ع) را چنین نقل کرده‌اند: زمانی که مأمون عباسی امام رضا (ع) را به ولایت‌عهدی خود منصوب کرد، مدتی باران از آسمان نبارید. برخی از اطرافیان بدخواه مأمون در میان مردم شایعه‌پراکنی کرده و می‌گفتند: «از وقتی علی بن موسی‌الرضا ولیعهد شده، باران قطع شده است!»

این سخنان به گوش مأمون رسید، و او از امام رضا (ع) خواست تا برای نزول باران دعا کند. امام (ع) فرمودند: «روز دوشنبه دعا خواهم کرد؛ چراکه شب گذشته پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) را در خواب دیدم. پیامبر (ص) فرمودند: در روز دوشنبه به صحرا برو و برای مردم طلب باران کن تا آنان به مقام و منزلتت پی ببرند.» چون روز دوشنبه فرا رسید، امام رضا (ع) به همراه جمع زیادی از مردم به بیابان رفت. ایشان بر فراز منبر ایستاد و پس از ستایش خداوند چنین دعا فرمود:

«پروردگارا، تو خود جایگاه ما خاندان پیامبر را گرامی داشته‌ای. این مردم طبق فرمان تو به ما متوسل شده‌اند و امید فضل و رحمت تو دارند. پس بر آنان بارانی سودمند و بی‌زیان نازل فرما، به گونه‌ای که پس از بازگشت به خانه‌هایشان، از نعمت بارش تو بهره‌مند شوند.»در همین هنگام بادی شدید وزید و ابرها آسمان را پوشاندند. صدای رعد و برق برخاست و مردم به تصور شروع باران خواستند پناه بگیرند، اما امام (ع) فرمود: «در جای خود بمانید، این ابر سهم شما نیست، برای شهری دیگر است.»

چندین بار چنین شد؛ ابرها می‌آمدند و می‌رفتند و امام (ع) هر بار بیان می‌کرد که آن ابر برای مردم نیشابور نیست. سرانجام، وقتی یازدهمین گروه ابرها پدید آمدند، امام رضا (ع) فرمود: «ای مردم، این همان ابری است که خدا برای شما فرستاده. شکر نعمت او را به جا آورید و به خانه‌هایتان بازگردید، که این ابر همراه شما حرکت کرده و هنگامی که وارد منازل شوید، باران رحمت خواهد بارید.»

سپس امام از منبر پایین آمد و مردم به سوی خانه‌هایشان بازگشتند. هنوز زمانی نگذشته بود که بارانی پربرکت فرو ریخت، چنان‌که دشت‌ها و صحراها سرشار از آب شد.