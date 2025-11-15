کشف فرار مالیاتی ۵۷ میلیاردی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با اقدامات پلیسی موفق به کشف ۱ فقره فرار مالیاتی در شهرستان زاهدان شده که موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی فرار مالیاتی مکشوفه را پس از انجام استعلامات لازم بیش از ۵۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند تصریح کرد: در این راستا پرونده قضائی تشکیل و ۱ نفر متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.