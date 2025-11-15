  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

شه بخش: ۳۴ کارگر یک واحد تولیدی در زاهدان به کارشان بازگشتند

شه بخش: ۳۴ کارگر یک واحد تولیدی در زاهدان به کارشان بازگشتند

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی  سیستان‌ و بلوچستان گفت: با پایان عملیات بازسازی یک کارخانه آرد  در زاهدان، ۳۴  نفر از کارگران این واحد تولیدی پس از سه ماه به کار برگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش ظهر شنبه در بازدید از یک کارخانه آرد در زاهدان گفت: حادثه آتش‌سوزی بیست‌وسوم مرداد بخشی از خط تولید را از بین برد و فعالیت واحد را موقتاً متوقف کرد، اما با همیاری دستگاه‌های اجرایی روند بازسازی با سرعت آغاز شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: در همان روزهای نخست، کمیته استانی بیمه بیکاری با حضور مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان برای حمایت از کارگران تشکیل شد و با پوشش بیمه بیکاری ۳۴ نفر از کارکنان آسیب‌دیده موافقت کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این تصمیم در چارچوب سیاست صیانت از نیروی کار و پایداری بنگاه‌های تولیدی صورت گرفت.

به گفته وی، پس از سه ماه تلاش فنی و ایمن‌سازی خطوط، کارخانه دوباره وارد مدار تولید شد و ظرفیت قبلی خود را بازیافت.

شه‌بخش گفت: بازگشت نیروهای کار به محیط تولید، نشانه موفقیت سیاست‌های حمایتی دولت در حفظ اشتغال و اعتماد کارفرمایان به مدیریت بومی استان است.

کد مطلب 6656692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها