شه بخش: ۳۴ کارگر یک واحد تولیدی در زاهدان به کارشان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش ظهر شنبه در بازدید از یک کارخانه آرد در زاهدان گفت: حادثه آتش‌سوزی بیست‌وسوم مرداد بخشی از خط تولید را از بین برد و فعالیت واحد را موقتاً متوقف کرد، اما با همیاری دستگاه‌های اجرایی روند بازسازی با سرعت آغاز شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: در همان روزهای نخست، کمیته استانی بیمه بیکاری با حضور مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان برای حمایت از کارگران تشکیل شد و با پوشش بیمه بیکاری ۳۴ نفر از کارکنان آسیب‌دیده موافقت کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این تصمیم در چارچوب سیاست صیانت از نیروی کار و پایداری بنگاه‌های تولیدی صورت گرفت.

به گفته وی، پس از سه ماه تلاش فنی و ایمن‌سازی خطوط، کارخانه دوباره وارد مدار تولید شد و ظرفیت قبلی خود را بازیافت.

شه‌بخش گفت: بازگشت نیروهای کار به محیط تولید، نشانه موفقیت سیاست‌های حمایتی دولت در حفظ اشتغال و اعتماد کارفرمایان به مدیریت بومی استان است.