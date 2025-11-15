بیجار: آسمان سیستان و بلوچستان ظرفیت ارتباطی تازه با افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان، در رأس یک هیأت اقتصادی از طریق پایانه مرزی میلک وارد ایران شد و در نشست مشترک با منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان حضور یافت. این نشست در شهرستان هیرمند برگزار شد و محور اصلی آن بررسی راه‌های توسعه مناسبات تجاری و رفع موانع بازرگانی میان دو کشور بود.

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست افزایش مبادلات تجاری را محور همکاری‌های ایران و افغانستان دانست و با اشاره به رشد تردد مرزی و توسعه ترانزیت کالا، ظرفیت‌های اقتصادی استان را زمینه‌ساز گسترش روابط معرفی کرد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از مناطق آزاد، زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری در حال اجراست.

بیجار بیان کرد: توسعه همکاری‌ها نه تنها به سود دو کشور خواهد بود بلکه معیشت مردم مرزنشین را نیز بهبود می‌بخشد.

وی منطقه آزاد سیستان و بندر چابهار را محورهای کلیدی ترانزیت کالاهای افغانستان معرفی کرد و گفت: مدیریت تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور روزانه تا سه هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد. همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای و راه‌آهن استان آماده بهره‌برداری کامل است و در صورت همکاری طرف افغانستانی، سرعت و کیفیت ترانزیت کالا به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

استاندار سیستان و بلوچستان به احداث پل دوم جاده ابریشم، ارتقای مسیرهای مرزی، آمادگی پنج فرودگاه فعال استان برای پروازهای تجاری، ظرفیت بندر چابهار برای پذیرش کشتی‌های بین‌المللی و تخفیفات ویژه برای تجار افغانستانی اشاره کرد.

وی همچنین ظرفیت بسته‌بندی محصولات افغانستان، ایجاد بازارچه‌های مرزی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تعیین نماینده ویژه برای هماهنگی امور اقتصادی را از دیگر برنامه‌ها دانست.

این نشست با همراهی مسئولان اقتصادی و عمرانی استان برگزار شد و دو طرف بر اجرای سریع توافق‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار اقتصاد مرزی تأکید کردند.