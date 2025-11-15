موافقت با آزادی مشروط مولوی فتحی محمد نقشبندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با پیگیریها و مکاتبات رسمی حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد، رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان، همچنین شورای راهبردی استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد درخواست آزادی مشروط محکومعلیه مولوی فتحی محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.
پرونده پس از انجام بررسیهای کارشناسی، احراز شرایط قانونی نامبرده مورد رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با آزادی مشروط وی موافقت شده است.
رئیسکل دادگستری استان تأکید کرد: دستگاه قضائی ضمن رعایت قوانین و مقررات، همواره در مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه اهتمام دارد و با کسانی که امنیت ملی و آرامش شهروندان را به مخاطره میاندازند، برخورد قانونی انجام میدهد.
مولوی فتحی محمد نقشبندی سال ۱۴۰۲ به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانیهای کذب، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی بازداشت شده بود.
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