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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

احداث مسیر زمینی دوم ایران و افغانستان در مرز میلک آغاز شد

احداث مسیر زمینی دوم ایران و افغانستان در مرز میلک آغاز شد

هیرمند - با توافق دو کشور ایران و افغانستان، عملیات احداث مسیر زمینی دوم در مرز میلک با ظرفیت عبور روزانه ۱۰۰۰ خودرو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم آغاز احداث مسیر زمینی دوم ایران و افغانستان با حضور نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان در مرز میلک گفت: با توافق دو کشور ایران و افغانستان و تا قبل از احداث پل دوم میلک، عملیات احداث مسیر زمینی دوم در مرز میلک آغاز شد؛ عملیاتی که تسهیل در تردد ناوگان ترانزیتی را در پی خواهد داشت.

بیجار افزود: این مسیر ظرفیت تردد روزانه حدود ۱۰۰۰ خودرو را فراهم می‌کند و بخش مهمی از توافقات اقتصادی دو کشور به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار را تقویت خواهد کرد.

کد مطلب 6656761

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