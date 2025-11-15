احداث مسیر زمینی دوم ایران و افغانستان در مرز میلک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم آغاز احداث مسیر زمینی دوم ایران و افغانستان با حضور نورالدین عزیزی، وزیر تجارت افغانستان در مرز میلک گفت: با توافق دو کشور ایران و افغانستان و تا قبل از احداث پل دوم میلک، عملیات احداث مسیر زمینی دوم در مرز میلک آغاز شد؛ عملیاتی که تسهیل در تردد ناوگان ترانزیتی را در پی خواهد داشت.

بیجار افزود: این مسیر ظرفیت تردد روزانه حدود ۱۰۰۰ خودرو را فراهم می‌کند و بخش مهمی از توافقات اقتصادی دو کشور به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار را تقویت خواهد کرد.