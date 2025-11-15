باقر باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح پروژههای امروز در شهرستان سرعین اظهار کرد: همراه با استاندار اردبیل و جمعی از مدیران اجرایی استان، برخی از مشکلات و دغدغههای مردم شریف شهرستان سرعین، چه در شهر سرعین و چه در روستاها را بررسی کرده و چند طرح مهم را به بهرهبرداری رساندیم.
وی افزود: در بخش شهری، پروژه «معبر آسمان پنجم» که نقش مهمی در بهبود ترافیک و تعدیل سطح خدمات شهری دارد، با هزینهای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. همچنین در حوزه روستایی، چند پروژه راه روستایی و طرحهای هادی با اعتباری در حدود ۳۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
فرماندار سرعین در خصوص همایش سرمایه گذاری اردبیل گفت: شهرستان سرعین با توجه به جایگاه ویژه گردشگری خود، تلاش کرده است از این فرصت برای توسعه متوازن شهرستان حداکثر استفاده را ببرد. در این رویداد، حدود چهار طرح سرمایهگذاری معرفی شده که عمده آنها در حوزه گردشگری است و امید داریم با جذب سرمایهگذاران توانمند، شاهد نقشآفرینی مؤثر این طرحها در توسعه همهجانبه شهرستان باشیم.
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