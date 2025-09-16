به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده صبح سه شنبه در کارگروه مدیریت پسماند اظهار کرد: گام‌های اثر بخش و تأثیر گذار برای مدیریت پسماند بایستی با اولویت فرهنگ سازی از طریق آموزش و آگاهی بخشی برداشته شده و از ظرفیت مشارکت مردمی برای این امر حائز اهمیت بهره مند شد که در صورت موفقیت در این عرصه، محیط زیست سالم و پاک‌تر روستایی و شهری را شاهد بوده و محیط زیست مفرح، پرنشاط و دل انگیز را تجربه خواهیم کرد.

وی تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت را دو مؤلفه اساسی در مدیریت صحیح پسماند دانسته و افزود: برای آنکه بتوان تهدید زیست محیطی را به فرصت تبدیل کنیم سه اصل مهم کاهش تولید زباله، بازیافت و تفکیک اصولی و استفاده مجدد با استفاده از تکنولوژی نوین را باید همواره در مدیریت پسماند در نظر گرفته و به صورت مستمر در برنامه آموزشی و فرهنگی از کارشناسان متخصص استفاده کرد

فرماندار سرعین افزود: در حقیقت می‌بایست همه شهروندان محترم و گردشگران در حفاظت از محیط زیست مسئولانه رفتار نموده و داشتن محیط سالم را حق خویش دانسته و از تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای حفظ آن تلاش کنیم.

در جلسه مدیریت پسماند شهرستان سرعین مصوباتی در مورد انجام تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از تخلیه پسماند به منهول‌های فاضلاب، بازدید مشترک ادارات مرتبط در خصوص مشکلات پشت بازارچه گاومیش‌گلی، نصب تابلوهای حاوی پیام محیط زیستی توسط بخشداران و شهرداران و دهیاران و جلوگیری از صدور پایان کار برای کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی که اقدام به جمع‌آوری نخاله‌های تولیدی خود نمی‌کنند، مصوب و در پایان از دهیاران نمونه در حوزه‌ی مدیریت پسماند تجلیل به عمل آمد.