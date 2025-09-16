سرعین مقصد سالانه ۸ میلیون گردشگر

باقر باقرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آوازه تفریحگاهها، هتلها، مراکز آبدرمانی و پل معلق و ترکیبی سرعین، علاوه بر گردشگران داخلی، مسافران خارجی را نیز به این شهرستان جذب کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت روستاهای گردشگری منطقه، افزود: مسافران سرعین تنها به اقامت در این شهر بسنده نمیکنند بلکه به روستاهای هدف گردشگری همچون ویلادره و آلوارس نیز سفر میکنند. برخی از گردشگران چنان شیفته طبیعت ویلادره میشوند که اقامت خود را در این روستا طولانی کرده و پس از چند روز به بازدید از تفرجگاههای سرعین میپردازند.
فرماندار سرعین گفت: زیرساختهای گردشگری سرعین نقش مهمی در رونق روستاهای اطراف داشته و این شهرستان بهعنوان نگین گردشگری استان اردبیل، عاملی مهم در جذب مسافران از اقصی نقاط کشور به شمار میرود.
باقرزاده با اشاره به موقعیت کوهستانی و چشماندازهای طبیعی آلوارس تصریح کرد: این روستای ییلاقی با دشتهای سرسبز و آبوهوای خنک حتی در گرمترین ماههای سال، مکانی مطلوب برای پیکنیک و گردش خانوادگی است و مسیر دسترسی به آن با مناظر بدیع سبلان و دشتهای گلپوش، سفری خاطرهانگیز را برای گردشگران رقم میزند.
وی ادامه داد: در راستای تسهیل تردد مسافران و بهرهمندی روستاییان از رونق صنعت گردشگری، عملیات احداث و بهسازی جادههای روستایی در دستور کار قرار گرفته و طبق تفاهمنامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تا سال ۱۴۰۵ تمامی طرحهای هادی روستاها اجرا خواهد شد.
فرماندار شهرستان سرعین همچنین از انجام رایزنیها برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: با اجرای طرحهایی نظیر احداث هتل، پل وحشت و مجتمعهای خدماتی در روستاهای بخش سبلان، توسعه گردشگری روستاها شتاب بیشتری خواهد گرفت.
