به کزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده شامگاه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بر اولویت قرار دادن سلامت مردم به عنوان محور اصلی برنامههای شهرستان و لزوم توجه جدیتر به مسائل بهداشتی و استفاده از خیرین سلامت تأکید کرد.
وی با تقدیر از عملکرد رئیس و پرسنل خدوم مرکز بهداشت و درمان شهرستان مبنی بر برخورد صحیح و زحمات بی شائبه در ارائه خدمات مطلوب به اهالی محترم و گردشگران گرامی، گلمندی خود را از عدم نصب دستگاه رادیولوژی خریداری شده اعلام کرد.
فرماندار سرعین گفت: با پیگیریهای انجام گرفته دستگاه رادیولوژی برای رفع نیاز درمانی مراجعین خریداری شده اما متأسفانه چندین سال متوالی است گوشهای رها شده و بنا به دلایلی نامعلوم نصب نمیگردد، وی از مسئولین استانی حاضر در جلسه خواستار حل این مشکل شدند.
فرماندار سرعین با اشاره به اهمیت وجودی بیمارستان در سرعین گفت: شهرستان سرعین سالانه میزبان میلیونها مسافر و گردشگر است اما مراکز بهداشت موجود قادر به تأمین نیازهای درمانی و بهداشتی این حجم از مسافران نیستند. بنابراین احداث بیمارستان برای این شهرستان ضرورتی انکار ناپذیر است.
