باقرزاده: اخطار نهایی به پروژه «ساری سو» سرعین داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقرزاده ظهر پنجشنبه در جلسهای با حضور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری، احد بیوته نماینده مردم سرعین در مجلس و مسئولین شهری به شرکت طلایهداران و شرکت توسعه گردشگری اولتیماتوم داد و اظهار کرد: در صورت عدم اجرایی پروژه «ساری سو» طی یکسال آینده، این چشمهها به چهره سنتی باز خواهند گشت.
وی تأکید کرد در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه «ساریسو» طی یکسال آینده، برای پاسخ به دغدغههای شهروندان، جلوگیری از خطرات زیستمحیطی و ارتقا سرانه فضای سبز و زیباسازی منظر شهری، چشمههای آبگرم با بازگرداندن به وضعیت قبلی به عنوان آبگرم حفظ شده و محوطه باقیمانده به پارک عمومی تبدیل خواهد شد.
فرماندار سرعین افزود که ادامه بلاتکلیفی در اجرای پروژه، نهتنها مانع توسعه شهرستان است، بلکه نگرانیهای جدی زیستمحیطی و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
