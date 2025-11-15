به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت منابع آبی، بر تهیه پیشنهادات کاربردی و دستورالعملهای اجرایی در این زمینه تأکید کرد و افزود که ارتقای بهرهوری آب در شرایط کنونی کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه با معرفی پروژه راهاندازی سامانه «پنل مدیریت کنترل آب» با محوریت دانشگاه زنجان، این طرح را اقدامی مهم در جهت رصد دقیق و لحظهای مصرف آب دانست و گفت:
همانطور که در حوزه برق با کمک سامانه دیسپاچینگ امکان پایش لحظهای مصرف وجود دارد، در بخش آب نیز میتوان با اجرای این پنل، سازوکاری اصولی برای ثبت و پایش مستمر مصرف ایجاد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان همچنین اهمیت مطالعات علمی بر سفرههای آب زیرزمینی را یادآور شد و افزود: با همکاری دانشگاه علوم پایه و انجام مطالعات تخصصی، میتوان به شناخت دقیقتری از وضعیت آبخوانها دست یافت و برای مدیریت پایدار منابع آب استان برنامهریزی هدفمند انجام داد.
بیاتمنش آبخیزداری و آبخوانداری را «کمهزینهترین و مؤثرترین روش تعادلبخشی به منابع آب زیرزمینی» عنوان کرد و با اشاره به ضرورت اجرای این طرحها گفت: برای تأمین منابع مالی این پروژهها میتوان از ظرفیت قرارگاههای محرومیتزدایی و مشارکتهای مردمی بهره گرفت.
وی با تأکید بر وجود چالشهای جدی در نظام حکمرانی آب و نواقص قانونی این حوزه، خواستار تدوین دستورالعملها و راهکارهای عملی برای بهرهبرداری صحیح و پایدار از منابع آبی استان شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان بر تشکیل کارگروههای مشترک و بهرهگیری از توان دانشگاهها، پیشکسوتان و نخبگان حوزه آب تأکید کرد و افزود: با مشارکت علمی و مردمی میتوان طرحهای مؤثر و پایداری در حوزه آبخیزداری و مدیریت منابع آبی استان اجرا کرد.
نظر شما