آتش سوزی چندباره جنگل مرزن آباد در ماه جاری

مهرداد خزاییپول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادهسازی کامل نیروهای یگان حفاظت برای اعزام به منطقه آتشسوزی در جنگلهای مرزنآباد چالوس خبر داد.
وی گفت: شرایط منطقه بهدلیل مسیر صعبالعبور و وجود کانونهای دود و آتش میان صخرهها، چالشبرانگیز است و به همین دلیل تنها نیروهایی که آموزشدیدهاند و با منطقه آشنایی دارند از جمله نیروهای بومی اعزام خواهند شد.
خزاییپول تاکید کرد: تجهیزات لازم برای مهار آتش بهصورت کامل در اختیار تیمها قرار گرفته است تا عملیات با ایمنی و تأثیرگذاری بیشتری انجام شود.
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