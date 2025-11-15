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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

آتش سوزی چندباره جنگل مرزن آباد در ماه جاری

آتش سوزی چندباره جنگل مرزن آباد در ماه جاری

چالوس - پخش از جنگل‌های مرزن آباد برای چندمین بار در ماه جاری دچار حریق و تلاش برای مهار آن آغاز شد.

مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌سازی کامل نیروهای یگان حفاظت برای اعزام به منطقه آتش‌سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس خبر داد.

وی گفت: شرایط منطقه به‌دلیل مسیر صعب‌العبور و وجود کانون‌های دود و آتش میان صخره‌ها، چالش‌برانگیز است و به همین دلیل تنها نیروهایی که آموزش‌دیده‌اند و با منطقه آشنایی دارند از جمله نیروهای بومی اعزام خواهند شد.

خزایی‌پول تاکید کرد: تجهیزات لازم برای مهار آتش به‌صورت کامل در اختیار تیم‌ها قرار گرفته است تا عملیات با ایمنی و تأثیرگذاری بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6657082

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