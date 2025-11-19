صادقی: استان زنجان به پدیده جدید گردشگری کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با تشریح کارنامه گردشگری زنجان، این استان را یکی از غنیترین کانونهای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی معرفی کرد و گفت: زنجان ظرفیت تبدیلشدن به بهشت سرمایهگذاری گردشگری و صنایعدستی را دارد.
استاندار زنجان با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه گردشگری اظهار کرد: زنجان توانست با رشد ۱۷۱ درصدی شمار گردشگران رکورد ملی ثبت کند و در جایگاه یکی از استانهای پیشرو کشور قرار گیرد.
وی افزود: تنها در آبان ۱۴۰۴ تعداد ۷۶ هزار گردشگر داخلی و یکهزار و ۶۲۱ گردشگر خارجی وارد استان شدند و نرخ اشغال اقامتگاهها در ۱۶۳۴ واحد اقامتی به ۸۳ درصد رسید که این امر نشاندهنده افزایش قابلتوجه تقاضا برای سفر به زنجان است.
صادقی وجود ۵۸ دفتر خدمات مسافرتی، ۱۶ منطقه نمونه گردشگری و پنج روستای مصوب گردشگری را از ظرفیتهای راهبردی استان دانست و افزود: با وجود این توانمندیها، استان هنوز فاقد هتل پنجستاره است و سرمایهگذاران با چالشهای جدی در مسیر توسعه پروژههای گردشگری روبهرو هستند.
استاندار زنجان با اشاره به منابع کمنظیر گردشگری استان، گنبد جهانی سلطانیه را مهمترین نماد هویت تاریخی زنجان دانست و گفت: طولانیترین بازار سنتی ایران، موزه مردان نمکی بهعنوان نخستین مومیاییهای طبیعی کشفشده جهان و مجموعهای از غارهای آبی و خشکی، زنجان را به گنجینهای بیبدیل در گردشگری کشور تبدیل کرده است.
وی همچنین مراسم حسینیه اعظم زنجان را یکی از شاخصترین آئینهای مذهبی ایران برشمرد و افزود: این آئین ریشهدار نقش مهمی در تثبیت جایگاه استان در حوزه میراثفرهنگی ناملموس دارد.
چالشهای سرمایهگذاری در گردشگری؛ از کمبود تسهیلات تا بروکراسی سنگین
صادقی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری گفت: کمبود تسهیلات بانکی، ناکافی بودن مشوقهای قانونی، پیچیدگی فرآیند دریافت وام و تعرفههای پلکانی آب و برق از جمله عواملی است که مانع ورود گستردهتر سرمایهگذاران شده است.
وی افزود: رفع بروکراسیهای مزاحم و حمایت ملی، شرط لازم برای جهش بعدی گردشگری زنجان است.
استاندار زنجان با اشاره به جایگاه ممتاز صنایعدستی استان گفت: زنجان قلب اقتصاد خلاق ایران است؛ در این استان ۱۲ هزار هنرمند در ۵۵ رشته صنایعدستی فعالاند و ۶ هزار کارگاه تولیدی، هزار و ۴۰۰ هنرمند بیمهشده، ۱۳۰ مهر اصالت ملی، ۱۱ نشان یونسکو و ۵۰۰ فروشگاه صنایعدستی در حال فعالیت هستند.
صادقی ادامه داد: تنها در حوزه صنایع فلزی، سالانه ۷ هزار تن محصولات مسی، ۶ میلیون قبضه چاقوی سنتی و دو تن زیورآلات در زنجان تولید میشود و گردش مالی ماهانه صنایعدستی مس به ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد. ثبت شهر جهانی ملیله و دریافت نشان جغرافیایی چاقوی زنجان از دیگر افتخارات جهانی این استان است.
صادقی با اشاره به مشکلات حوزه صنایعدستی، کمبود فضاهای تولیدی در مرکز شهر، گفت: نوسان شدید قیمت مس و نقره، فرسودگی تجهیزات کارگاهی، کمبود سرمایه جاری، نبود بازارچههای گردشگری مناسب و ضعف در پوشش بیمهای هنرمندان مهمترین موانع برای توسعه این حوزه هستند و برنامهریزی حمایتی دولت برای تقویت اقتصاد خلاق صورت بگیرد.
استاندار زنجان به پروژه بزرگراه گردشگری حکمت اشاره کرد و گفت: این طرح با اتصال کریدور گردشگری شمالغرب کشور به همدان و پیوند آن با محور آرامگاه ابنسینا، زنجان را به یکی از حلقههای اصلی گردشگری فرهنگی، علمی و سلامت ایران تبدیل میکند.
وی تأکید کرد: موقعیت ممتاز زنجان در مسیر تاریخی جاده ابریشم، همراه با امنیت اجتماعی مثالزدنی و وجود زیرساختهای ریلی، هوایی و بزرگراهی، این استان را آماده تبدیل شدن به قطب بزرگ سرمایهگذاری گردشگری و صنایعدستی کشور کرده است.
