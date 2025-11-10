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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

آشنا: کارهای فرهنگی در استان‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود

آشنا: کارهای فرهنگی در استان‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود

زنجان- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه کارهای فرهنگی در استان‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود، گفت: شورای فرهنگ عمومی با هدایت‌گری زمینه تصمیم‌گیری کارشناسی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان که بدون حضور رسانه‌های استان زنجان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور، گفت: از زمان شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، همواره تأکید بر این بوده است که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و علمی باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در استان‌ها مطالعه و رعایت نکردن آئین‌نامه‌های مصوب است، افزود: آئین‌نامه‌ای که توسط رئیس‌جمهور تصویب و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده، راهنمای بسیار روشنی برای نحوه برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه کارهای فرهنگی در استان‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود، گفت: بسیاری از مسائلی که در استان‌ها به نظر پیچیده می‌آید، با اجرای دقیق این آئین‌نامه قابل حل است.

آشنا در ادامه به تجربه استان زنجان اشاره کرد و افزود: استان‌ها باید برنامه‌ریزی منظمی برای برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی داشته باشند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: هر دستگاه مسئول حتی اگر تنها یک جلسه در سال برگزار کند، باید آن را به شکل رسمی و با حضور مدیران و کارشناسان برگزار نماید تا فرآیند تصمیم‌گیری شفاف و اثربخش باشد که برنامه جلسات شورا تا پایان سال نیز اعلام شده و غیبت غیرموجه پذیرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کلیدی است، گفت: هر تصمیمی که بدون بررسی کارشناسی اتخاذ شود، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد، از این رو باید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در استان‌ها بر اساس تحلیل علمی و جمع‌بندی نظرات تخصصی انجام شود.

آشنا با اشاره به اینکه مدیریت صحیح جلسات، تعیین تکالیف و پیگیری اجرای تصمیمات، از ارکان اصلی موفقیت شورای فرهنگ عمومی است، گفت: اجرای دقیق آئین‌نامه‌ها و رعایت مقررات، اعتماد عمومی به شورا و دستگاه‌های فرهنگی را افزایش می‌دهد و زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی در استان‌ها را فراهم می‌کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شورا نه تنها نهاد قانون‌گذار در امور فرهنگی نیست بلکه با ایفای نقش هدایت‌گر و هماهنگ‌کننده، زمینه تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسی در استان‌ها را فراهم می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: اجرای منظم جلسات، پیگیری مصوبات و رعایت آئین‌نامه‌ها، مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور را شفاف، اثربخش و پایدار خواهد کرد.

آشنا با تاکید بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور افزود: از زمان شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، همواره تاکید بر این بوده است که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و علمی باشد.

وی اضافه کرد: شورای فرهنگ عمومی، بزرگترین تشکیلات فرهنگی کشور است که با حضور در تمام استان‌ها از سطح امامان جمعه، نمایندگان ولی فقیه و استانداران تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نفوذ و تأثیرگذاری گسترده‌ای دارد.

آشنا، با اشاره به اهمیت جایگاه شورا در کشور افزود: شورا نه تنها نقش تصمیم‌گیری دارد بلکه نقش تصمیم‌سازی و هدایت کارشناسی امور فرهنگی در استان‌ها را نیز ایفا می‌کند.

کد مطلب 6650793

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