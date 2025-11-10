به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان که بدون حضور رسانههای استان زنجان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور، گفت: از زمان شکلگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، همواره تأکید بر این بوده است که تصمیمگیریهای مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور مبتنی بر بررسیهای کارشناسی و علمی باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در استانها مطالعه و رعایت نکردن آئیننامههای مصوب است، افزود: آئیننامهای که توسط رئیسجمهور تصویب و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده، راهنمای بسیار روشنی برای نحوه برگزاری جلسات و تصمیمگیریهای فرهنگی است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه کارهای فرهنگی در استانها نباید بهصورت سلیقهای انجام شود، گفت: بسیاری از مسائلی که در استانها به نظر پیچیده میآید، با اجرای دقیق این آئیننامه قابل حل است.
آشنا در ادامه به تجربه استان زنجان اشاره کرد و افزود: استانها باید برنامهریزی منظمی برای برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی داشته باشند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: هر دستگاه مسئول حتی اگر تنها یک جلسه در سال برگزار کند، باید آن را به شکل رسمی و با حضور مدیران و کارشناسان برگزار نماید تا فرآیند تصمیمگیری شفاف و اثربخش باشد که برنامه جلسات شورا تا پایان سال نیز اعلام شده و غیبت غیرموجه پذیرفته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در تصمیمگیریها بسیار کلیدی است، گفت: هر تصمیمی که بدون بررسی کارشناسی اتخاذ شود، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد، از این رو باید تصمیمسازی و تصمیمگیری در استانها بر اساس تحلیل علمی و جمعبندی نظرات تخصصی انجام شود.
آشنا با اشاره به اینکه مدیریت صحیح جلسات، تعیین تکالیف و پیگیری اجرای تصمیمات، از ارکان اصلی موفقیت شورای فرهنگ عمومی است، گفت: اجرای دقیق آئیننامهها و رعایت مقررات، اعتماد عمومی به شورا و دستگاههای فرهنگی را افزایش میدهد و زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی و انسجام فرهنگی در استانها را فراهم میکند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شورا نه تنها نهاد قانونگذار در امور فرهنگی نیست بلکه با ایفای نقش هدایتگر و هماهنگکننده، زمینه تصمیمگیری دقیق و کارشناسی در استانها را فراهم میکند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای منظم جلسات، پیگیری مصوبات و رعایت آئیننامهها، مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور را شفاف، اثربخش و پایدار خواهد کرد.
آشنا با تاکید بر اهمیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور افزود: از زمان شکلگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، همواره تاکید بر این بوده است که تصمیمگیریهای مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور مبتنی بر بررسیهای کارشناسی و علمی باشد.
وی اضافه کرد: شورای فرهنگ عمومی، بزرگترین تشکیلات فرهنگی کشور است که با حضور در تمام استانها از سطح امامان جمعه، نمایندگان ولی فقیه و استانداران تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نفوذ و تأثیرگذاری گستردهای دارد.
آشنا، با اشاره به اهمیت جایگاه شورا در کشور افزود: شورا نه تنها نقش تصمیمگیری دارد بلکه نقش تصمیمسازی و هدایت کارشناسی امور فرهنگی در استانها را نیز ایفا میکند.
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