محورهای سفر مقامات ارشد ترکیه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: هاکان فیدان وزیر امور خارجه امروز به همراه وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات به سوریه سفر میکند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: در این سفر، اجرای توافق ۱۰ مارس که مستقیماً با اولویتهای امنیت ملی ترکیه مرتبط است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه اضافه میکند: سفر هیئت ترکیه به دمشق به بررسی خطرات امنیتی در جنوب سوریه در سایه حملات اسرائیل خواهد پرداخت.
