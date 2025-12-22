  1. بین الملل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

محورهای سفر مقامات ارشد ترکیه به سوریه

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: وزیر امور خارجه امروز به همراه وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به منظور بررسی اجرای توافق ۱۰ مارس به سوریه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: هاکان فیدان وزیر امور خارجه امروز به همراه وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات به سوریه سفر می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: در این سفر، اجرای توافق ۱۰ مارس که مستقیماً با اولویت‌های امنیت ملی ترکیه مرتبط است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وزارت امور خارجه ترکیه در این بیانیه اضافه می‌کند: سفر هیئت ترکیه به دمشق به بررسی خطرات امنیتی در جنوب سوریه در سایه حملات اسرائیل خواهد پرداخت.

