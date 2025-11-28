علم الهدی: امر به معروف و نهی از منکر از هرگونه برخورد خشن به دور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز روز نیروی دریایی و این هفته هفته بسیج است. اهمیت اصلی این هفته در سخنان دیشب مقام معظم رهبری درباره «عظمت و نقش تاریخی بسیج» نهفته است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه بسیج بستر حضور نسل‌های جدید در مسیر انقلاب بوده و خواهد بود، افزود: بسیج از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در عرصه‌های سازندگی، مبارزه و دفاع نقش تعیین‌کننده داشته است؛ اما مهم‌ترین برکت آن، «حفظ نسل‌هایی بوده که امام، پیروزی انقلاب یا حتی دفاع مقدس را ندیده بودند».

وی با اشاره به سخنان رهبری ادامه داد: بسیج دو فصل دارد. فصل اول ساختار تشکیلاتی آن است که زیر نظر سپاه پاسداران با قدرت و نظم کامل اداره می‌شود. فصل دوم، «عقبه بسیج» است؛ یعنی مردم. هر کسی که برای کشور، نظام، مردم و اسلام قدم برمی‌دارد، چه در عرصه سازندگی، فناوری، خدمات یا دفاع، یک بسیجی محسوب می‌شود. اهمیت اصلی، «حفظ و گسترش این عقبه مردمی» است.

گسترش عقبه بسیج راهبرد اصلی مقابله با دشمن

علم الهدی با بیان اینکه هرچه عقبه بسیج گسترده‌تر باشد، انقلاب زنده‌تر و تداوم آن قوی‌تر خواهد شد و زمینه ظهور نیز آماده‌تر می‌شود، تصریح کرد: تهدیدات دشمن نشانه استیصال اوست، دشمن مانند سگ هار وقتی حمله نمی‌کند و فقط غرش می‌کند، دلیلش این است که قدرت حمله ندارد. آمریکا نیز امروز در همین وضعیت است؛ بسیار تهدید می‌کند اما توان ضربه مؤثر ندارد، هرچند درصدد اقدام سو هست.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: راه مقابله با دشمن این است که عقبه بسیج را توسعه دهیم؛ جوانان و متخصصان در هر جایگاه و شغلی باید مخلصانه برای نظام مجاهدت کنند تا دشمن بفهمد این نظام متعلق به یک جریان خاص نیست، بلکه بر دوش ملت بنا شده است.

ایران، زادگاه مقاومت است

وی تأکید کرد: ایران زادگاه مقاومت است و این مقاومت امروز در عراق، لبنان، یمن و دیگر سرزمین‌های مسلمان جریان دارد.

علم الهدی گفت: بسیج مولود مقاومت است و به‌سرعت در حال گسترش است، در آینده نزدیک، نظم نوین جهان بر پایه مقاومت شکل خواهد گرفت و دولت‌های وابسته‌ای که به آمریکا و استکبار تکیه دارند، یکی پس از دیگری کنار زده خواهند شد.

امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد: روح مقاومت اکنون در ملت‌های مسلمان شکل گرفته؛ در برخی کشورها مانند یمن، لبنان و عراق آشکار است و در برخی دیگر مانند بحرین با سرکوب مواجه می‌شود، اما حاکمیت آن بر دل ملت‌ها باقی است. حتی کشورهای اروپایی و خود آمریکا نیز از موج مقاومت بی‌نصیب نمانده‌اند. تظاهرات گسترده امروز در حمایت از غزه در کشورهای غربی، آغاز یک روند است و این حرکت‌ها محدود به مسئله فلسطین نخواهد ماند؛ این موج به مرحله‌ای می‌رسد که به بلایی دامنگیر غرب تبدیل می‌شود و حکومت‌هایشان توان مهار آن را نخواهند داشت.

وی ابراز کرد: زیرا جریان مقاومت در آن کشورها نیز به صورت یک حرکت طوفنده سر برمی‌آورد و حکومت‌ها در برابر چنین موجی توان اداره جامعه را نخواهند داشت.

علم الهدی افزود: این حقیقتی است که دشمنان ما آن را درک کرده‌اند؛ آنان می‌دانند که زادگاه مقاومت ایران است و اگر مقاومت در این کشور بی‌اثر شود، در سراسر جهان فروکش می‌کند. درست به همین دلیل تلاش می‌کنند مقاومت را از درون ایران تضعیف کنند و ابزار این تضعیف را در به‌کارگیری مزدوران داخلی برای ترویج بی‌بندوباری، بی‌حجابی، لاابالی‌گری و اشکال مختلف فسق و فجور در فضای کشور جست‌وجو کرده‌اند.

امام جمعه مشهد هشدار داد: اگر فضای کشور به سمت گسترش منکرات، بی‌حجابی و رفتارهای ناهنجار پیش برود، بستر مقاومت از ایران گرفته می‌شود و با خاموش‌شدن مقاومت در ایران، این جریان در همه جای جهان افول می‌کند. دشمن این را فهمیده و به همین دلیل یک جبهه تازه علیه ما گشوده است.

وی ادامه داد: در کنار تهدیدات نظامی و فشارهای آشکار، جبهه عملیاتی دشمن در داخل کشور همان جبهه بی‌بندوباری، برهنگی، عیاشی و ترویج منکرات است؛ جبهه‌ای که دشمن عمل اوارد عملیات در آن شده و هدفش تضعیف بنیان‌های مقاومت است.

علم الهدی تأکید کرد که نباید اجازه داد این فضا بر جامعه مسلط شود، زیرا این جریان اساس انقلاب و مقاومت را هدف قرار می‌دهد. در ادامه به نکته‌ای دیگر پرداخت و گفت: وحدت، گوهر گران‌بهایی است؛ وحدتی که در جنگ ۱۲ روزه موجب ناامیدی آمریکا و اسرائیل شد.

اجرای نهی از منکر با روش منطقی و عاطفی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: رهبری نیز بارها فرمان داده‌اند که وحدت باید حفظ شود، اما سوال این است که چگونه؟ برای حفظ وحدت دو طرف باید رعایت شود. از یک سو، متدینین هنگام امر به معروف و نهی از منکر باید با روش منطقی، عاطفی و تبیینی رفتار کنند و از برخورد خصمانه یا خشن پرهیز شود. از سوی دیگر، کسانی که قصد دارند خواسته‌های نامشروع خود را در جامعه پیاده کنند باید توجه داشته باشند که این رفتارها عواطف دینی افراد متدین را جریحه‌دار می‌کند.

وی خطاب به مسئولان گفت: برای حفظ وحدت باید هر دو جهت رعایت شود؛ هم باید جلوی برخوردهای خشن گرفته شود، و هم نباید عواطف دینی مردم در برابر صحنه‌های علنی فساد و بی‌حجابی لگدمال شود.

علم الهدی انتقاد کرد که برخی مسئولان ناآگاهانه به گسترش فساد کمک می‌کنند، در حالی که در این استان انتظار چنین رویکردی وجود ندارد. حفظ فضای مشروعیت و جلوگیری از تضعیف مقاومت وظیفه‌ای قطعی است و نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها عرصه عمومی را فراگیرد.

امام جمعه مشهد با یادآوری خون شهدا گفت: این خانواده‌ها عزیزانشان را برای زنده‌ماندن اسلام فدا کردند، نه برای اینکه نشانه‌های علنی بی‌دینی و منکر در خیابان‌های شهر امام رضا (ع) آشکار شود. بنابراین، به‌منظور حفظ وحدت و تقویت مقاومت، باید هر دو سوی ماجرا مدیریت شود.