به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با برگزارکنندگان اجتماع عزاداران فاطمی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: الحمدالله شانزده سال است که اجتماع عزاداران فاطمی در مشهد برگزار می‌شود و هرساله نسبت به سال گذشته از نظر کیفیت و تنوع برنامه‌ها بهتر و غنی‌تر برگزار می‌شود که در این خصوص از زحمات و فعالیت‌های شما عزیزان قدردانی و تشکر می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه این مراسم با همراهی و حضور پرشور جریان‌های مردمی هرساله برگزار می‌شود، افزود: در همین راستا باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیز مدیریت و اجرایی شود تا شاهد هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم باشیم.

وی با اشاره به اینکه این برنامه با هدف عرض ارادت و احترام به ساحت مقدس امام رضا (ع) برگزار می‌شود، ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان نیز بایستی با همکاری و مشارکت خود به کمک شما بیایند تا اجتماع عزاداران فاطمی هر چه باشکوه‌تر نسبت به گذشته برگزار شود.