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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۶

علم‌الهدی:باشکوه‌تر شدن اجتماع فاطمی نیازمند مشارکت مردم است

علم‌الهدی:باشکوه‌تر شدن اجتماع فاطمی نیازمند مشارکت مردم است

مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باشکوه‌تر برگزار شدن اجتماع عزاداران فاطمی نیازمند مشارکت و همراهی بیشتر جریان‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با برگزارکنندگان اجتماع عزاداران فاطمی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: الحمدالله شانزده سال است که اجتماع عزاداران فاطمی در مشهد برگزار می‌شود و هرساله نسبت به سال گذشته از نظر کیفیت و تنوع برنامه‌ها بهتر و غنی‌تر برگزار می‌شود که در این خصوص از زحمات و فعالیت‌های شما عزیزان قدردانی و تشکر می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه این مراسم با همراهی و حضور پرشور جریان‌های مردمی هرساله برگزار می‌شود، افزود: در همین راستا باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیز مدیریت و اجرایی شود تا شاهد هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم باشیم.

وی با اشاره به اینکه این برنامه با هدف عرض ارادت و احترام به ساحت مقدس امام رضا (ع) برگزار می‌شود، ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان نیز بایستی با همکاری و مشارکت خود به کمک شما بیایند تا اجتماع عزاداران فاطمی هر چه باشکوه‌تر نسبت به گذشته برگزار شود.

کد مطلب 6656930

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