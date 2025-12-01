علم الهدی: دولت به تنهایی مسئول حل همه مشکلات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در شانزدهمین نشست نخبگان فرهنگی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره مسائل مربوط به مساجد اظهار کرد: مشکلات اصلی مساجد نه در دوران پیش از انقلاب، بلکه بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. پیش از انقلاب، مسجد تنها محل عبادت یا روضه بود؛ اما با شروع مبارزات، برخی مساجد به پایگاه مبارزه تبدیل شدند و همان‌ها نیز نقش مؤثر خود را ایفا کردند. اما در ۴۵ سال گذشته، «ریل» مساجد تغییر نکرده و همین مسئله موجب مشکلات امروز شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اگر در مسجدی تعداد صندلی‌ها از نمازگزاران بیشتر شده، تقصیر مردم یا مسجد نیست، بلکه این مشکل از مدیریت و ساختار است. بنابراین باید ریل‌گذاری جدیدی برای اداره مساجد ایجاد شود؛ اداره مسجد باید بر عهده امام جماعت باشد؛ و اگر امام جماعت نتواند مسجد را اداره کند، باید خودش متوجه این ناتوانی باشد. مسجدی که صرفاً محل نماز خواندن چند سالمند باشد، اساساً از رسالت خود فاصله گرفته است. مسجد باید کانون فعال باشد و این امر به مدیریت واقعی نیاز دارد.

وی ادامه داد: کارگزار اصلی مسجد باید جوانان و نیروهای بسیجی باشند؛ به این معنا که مدیریت انتظامات، امور مالی، بودجه، و فعالیت‌های اجرایی مسجد زیر نظر آنان باشد و امام جماعت نیز ضمن نظارت، هدایت محتوایی را بر عهده گیرد.

علم الهدی با حمایت از تفاهم میان سپاه و مرکز مساجد برای انتخاب مسئولان شایسته بسیج مسجد اضافه کرد: از ۱۵۰۰ مسجد مشهد، حداقل ده درصد فعال شده‌اند و این روند باید توسعه یابد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به تحلیل وضعیت جهانی و نگاه بیرون به ایران پرداخت و گفت: اینکه امروز نام ایران در دنیا مطرح است، نه تنها به‌دلیل اقتدار ذاتی ما، بلکه بیشتر به‌خاطر افزایش نفرت جهانی از اسرائیل و صهیونیسم است. این نفرت، زمینه‌ای ایجاد کرده تا اقدامات ایران بیشتر دیده شود. اما نباید از این نگاه هم غفلت کنیم که امروز در داخل کشور، وضعیت معیشتی و فرهنگی مردم نامطلوب است و ما نباید این مشکلات را نادیده بگیریم.

وی با خطاب قرار دادن نخبگان سیاسی و فرهنگی شهر، از آنان خواست که منفعل نباشند و ابراز کرد: وضع اقتصادی و فرهنگی کشور چنان شده که سکوت و تماشاگر بودن، در پیشگاه خدا قابل توجیه نیست. هرکس شعاع اثرگذاری و «حاشیه» اجتماعی یا سیاسی دارد، باید از ظرفیت خود برای اصلاح شرایط استفاده کند. این مسئله مخصوص برادران نیست؛ خواهران هم ظرفیت و قدرت اندیشه دارند و باید وارد میدان شوند.

علم الهدی تأکید کرد: گمان نکنیم همه چیز فقط مسئولیت دولت است؛ بخشی از مشکل در خود ماست و اگر فقط تماشاگر باشیم، در پیشگاه خدا عذری نداریم؛ از این جهت بی تفاوتی نسبت به این مشکلات خیانت به کشور است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: ما هیچ‌کدام در پیشگاه خدا معذور نیستیم؛ چه شکست بخوریم چه پیروز شویم، وظیفه ما اقدام است. امام حسین (ع) با وجود آن‌همه مصیبت ایستاد؛ ما هم باید حرکت کنیم. ظرفیت هست، نیرو هست، فقط به‌کار گرفته نشده است.

وی سپس از اعضای کمیته‌های تشکیل شده در جهت رشد فرایندهای مردمی خواست که مسائل را بررسی کنند، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را مطالعه و مطالبه کنند. وقتی شخصی عادی اعتراض کند، اثر ندارد، ولی اعتراض شما که جایگاه اجتماعی دارید اثرگذار است.