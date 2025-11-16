مسدودسازی ۸۳۰ چاه غیرمجاز در کرمانشاه از ابتدای سال

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم طرح مقابله با برداشت‌های غیرمجاز منابع آب زیرزمینی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در مناطق مختلف استان شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: تنها در حوزه‌های سراب شله، لعل‌آباد و هشیلان ۱۳۱ حلقه چاه پلمب شده که این اقدام موجب صرفه‌جویی و حفظ سالانه بیش از ۷/۵ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های محلی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آبی از اولویت‌های استراتژیک این شرکت در سال جاری است، تصریح کرد: طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز با همکاری مشترک دستگاه‌های نظارتی، قضائی و انتظامی ادامه دارد و هیچ‌گونه اغماضی در برابر متخلفان صورت نخواهد گرفت.

درویشی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها علاوه بر آسیب به منابع طبیعی، موجب افت سطح سفره‌های آب زیرزمینی و تهدید پایداری کشاورزی در مناطق کم‌آب استان می‌شود و مقابله با آن نیازمند همکاری جدی کشاورزان و مردم بومی است.