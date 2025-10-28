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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

احمدی‌رحمت: سال ۹۳ تاکنون بیش از ۷ هزار چاه غیرمجاز در همدان مسدود شد

احمدی‌رحمت: سال ۹۳ تاکنون بیش از ۷ هزار چاه غیرمجاز در همدان مسدود شد

همدان – معاون شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از ۷ هزار و ۷۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمدی رحمت با اشاره به انسداد ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز طی هفته گذشته در شهرستان‌های تویسرکان، کبودرآهنگ، ملایر و فامنین اظهار کرد: این اقدام در قالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ شرکت و با هدف جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی آب انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۱۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و از برداشت بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

احمدی رحمت با بیان اینکه عمق مجموع چاه‌های مسدود شده به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر می‌رسد، گفت: علیرغم عدم تزریق اعتبار برای اجرای طرح انسداد، تاکنون ۴۳ درصد برنامه سازگاری با کم‌آبی استان محقق شده و این روند با جدیت تا پایان سال ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای همدان، مجموع انسداد چاه‌های غیرمجاز از سال ۱۳۹۳ تاکنون را هفت هزار و ۷۲۷ حلقه اعلام کرد و افزود: در پی اجرای این طرح، بیش از ۳۵۴ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی، گفت: همکاری کشاورزان و بهره‌برداران مناطق در جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز ضروری است و شرکت آب منطقه‌ای همدان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد کرد.

احمدی رحمت در پایان تصریح کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب استان در سال جاری است و تحقق کامل این برنامه، تأثیر بسزایی در پایداری منابع آبی و تأمین نیازهای نسل‌های آینده دارد.

کد مطلب 6637546

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