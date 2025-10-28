به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی احمدی رحمت با اشاره به انسداد ۳۴ حلقه چاه غیرمجاز طی هفته گذشته در شهرستان‌های تویسرکان، کبودرآهنگ، ملایر و فامنین اظهار کرد: این اقدام در قالب برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ شرکت و با هدف جلوگیری از هدررفت منابع حیاتی آب انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۱۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود و از برداشت بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

احمدی رحمت با بیان اینکه عمق مجموع چاه‌های مسدود شده به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر می‌رسد، گفت: علیرغم عدم تزریق اعتبار برای اجرای طرح انسداد، تاکنون ۴۳ درصد برنامه سازگاری با کم‌آبی استان محقق شده و این روند با جدیت تا پایان سال ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای همدان، مجموع انسداد چاه‌های غیرمجاز از سال ۱۳۹۳ تاکنون را هفت هزار و ۷۲۷ حلقه اعلام کرد و افزود: در پی اجرای این طرح، بیش از ۳۵۴ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی، گفت: همکاری کشاورزان و بهره‌برداران مناطق در جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز ضروری است و شرکت آب منطقه‌ای همدان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد کرد.

احمدی رحمت در پایان تصریح کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب استان در سال جاری است و تحقق کامل این برنامه، تأثیر بسزایی در پایداری منابع آبی و تأمین نیازهای نسل‌های آینده دارد.