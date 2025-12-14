به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، به همراه بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه، ظهر یکشنبه از رودخانه آبشوران بازدید و آخرین وضعیت پروژه سامان‌دهی این رودخانه را مورد بررسی قرار دادند.

مصری در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه کرمانشاه در مدیریت منابع آب، اظهار کرد: استان کرمانشاه در حوزه مدیریت منابع آبی پیشرو است، اما اصلاح فرهنگ مصرف برای جلوگیری از هدررفت آب امری ضروری به شمار می‌رود.

وی افزود: صرفه‌جویی به معنای محدود کردن مصرف نیست و هر شهروند می‌تواند با مدیریت صحیح مصرف، نقش مؤثری در کاهش هدررفت منابع آبی ایفا کند.

نماینده مردم کرمانشاه همچنین از پیگیری چند پروژه زیربنایی در حوزه آب خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در مراحل اولیه برای دریافت اعتبار قانونی قرار دارند و امیدواریم سال آینده به بهره‌برداری برسند تا تأمین آب مردم با کمترین تنش انجام شود.

در ادامه این بازدید، بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۶۰ حلقه چاه غیرمجاز با آبدهی حدود ۵۲ میلیون مترمکعب مسدود شده و تعیین تکلیف بیش از ۴۰۷۰ حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: طرح‌های تأمین آب شرب شهرهای کنگاور، اسلام‌آباد غرب و تازه‌آباد در مراحل نهایی قرار دارند و به‌زودی وارد فاز بهره‌برداری خواهند شد.

درویشی در پایان با اشاره به پروژه سامان‌دهی رودخانه آبشوران تصریح کرد: بازدید از مسیر ۱۴ کیلومتری رودخانه درون‌شهری انجام شد که تاکنون ۸.۵ کیلومتر آن سامان‌دهی شده و ۵.۵ کیلومتر باقی مانده است. با تأمین اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی، این پروژه طی یک تا دو سال آینده تکمیل و شرایط زندگی ساکنان حاشیه رودخانه به‌طور محسوسی بهبود خواهد یافت.