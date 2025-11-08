به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان کرمانشاه به ریاست طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد که در آن وضعیت بارشها، روند مصرف و برنامههای حفاظتی منابع آبی استان مورد بررسی قرار گرفت.
طهماسب نجفی در این نشست با اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون هیچگونه بارشی در استان ثبت نشده است، اظهار داشت: پیشبینیها نشان میدهد تا پایان آذرماه بارش مؤثری در سطح استان نخواهیم داشت و حتی در صورت وقوع بارشهای نرمال در زمستان، کمبود فعلی جبران نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب شرب و کشاورزی باید از هماکنون جدی گرفته شود، افزود: حدود ۶۰ درصد آب شرب شهر کرمانشاه از منابع زیرزمینی و ۴۰ درصد از طریق سد گاوشان تأمین میشود و تداوم کمبارشی میتواند از خرداد سال آینده چالشهایی در تأمین آب شهری و روستایی ایجاد کند.
نجفی تأکید کرد: در کنار صرفهجویی در مصرف، باید طرح انسداد چاههای غیرمجاز با سرعت بیشتری ادامه یابد و هیچ چاه مسدودشدهای نباید دوباره فعال شود. وی خواستار همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در در اختیار گذاشتن تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز شرکت آب منطقهای برای اجرای این طرح شد.
در ادامه نشست، بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد امسال گفت: تاکنون ۸۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که با این اقدام، بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی در منابع آب زیرزمینی حاصل شده است؛ رقمی معادل پنج برابر حجم مفید مخزن سد شیان.
وی با بیان اینکه در ۷۵ روز گذشته روند انسداد چاهها شتاب گرفته و ۸۰ درصد برنامه هدفگذاریشده امسال محقق شده، افزود: برخورد با برداشتهای غیرمجاز از منابع آبی از مهمترین اولویتهای اجرایی این شرکت است و تحقق آن نیازمند پشتیبانی دستگاه قضائی و سایر نهادهای مسئول خواهد بود.
درویشی در پایان از نصب ۳۸۳ دستگاه کنتور هوشمند بر چاههای مجاز، بازرسی ۲۹۰۰ حلقه چاه و پیگیری طرحهای احیای تالاب هشیلان و سراب یاوری خبر داد و یادآور شد: استمرار این اقدامات روند پایداری منابع آب در استان کرمانشاه را در سالهای آینده تضمین میکند.
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