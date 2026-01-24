نگرانی از کمبود بارش و افت منابع آبی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان بارشهای ثبتشده از ابتدای سال آبی جاری به ۱۶۵ میلیمتر رسیده است، اظهار کرد: هرچند این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶.۲ درصدی را نشان میدهد، اما هنوز نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱۶ درصد کمتر است و این موضوع وضعیت آبی استان را نگرانکننده نگه میدارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بارشها در شرایط غیرنرمال قرار داشت، گفت: همین وضعیت موجب شده با وجود افزایش ظاهری بارندگیها، منابع آبی استان همچنان در شرایط شکننده باقی بماند.
درویشی با تشریح شرایط سدهای تأمینکننده آب شرب استان توضیح داد: میزان بارندگی در حوزههای تغذیهکننده سدهای سنگر و گاوشان در هر دو بازه سال آبی جاری و بلندمدت پایینتر از حد انتظار است. وی افزود حجم مخزن سد داریان نیز اکنون حدود ۲۲۵ میلیون مترمکعب برآورد میشود، در حالی که ظرفیت نرمال این سد ۶۴۵ میلیون مترمکعب است و بخش قابل توجهی از نیاز سامانه گرمسیری نیز باید از همین مخزن تأمین شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به کاهش آبدهی رودخانههای استان اظهار کرد: روانآب رودخانه الوند طی یک ماه گذشته تنها ۲۹ میلیون مترمکعب ثبت شده و در حوزههای مرزی غرب و سیروان نیز شرایط مشابهی وجود دارد، بهطوری که برخی ایستگاهها از جمله پلچهر (گامسیاه) عملاً روانآبی گزارش نکردهاند.
وی با اشاره به الگوی زمانی بارشها خاطرنشان کرد: بیشتر بارندگیهای اخیر در بازهای کوتاه رخ داده و میانگین بارش این سامانه در سطح استان تنها حدود ۱۰ میلیمتر بوده است. او افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تابستان از چرخه بارش خارج است و پاییز نیز عملاً بدون بارش مؤثر سپری شد، امید اصلی به بارشهای بهمن، اسفند و فروردین تا حدود بیستم اردیبهشت است.
درویشی در ادامه با اشاره به جلسه شورای آموزش و توسعه استان کرمانشاه گفت: محور این نشست بررسی راهکارهای احیا و حفاظت از تالابها و سرابهای استان بود. او تأکید کرد تالابها کاملترین زیستبومهای طبیعی هستند و برای حفظ پایداری باید از نظر کمی و کیفی در شرایط مطلوب نگه داشته شوند. وی سند ملی حفاظت و احیای تالابها را سندی بالادستی دانست که چارچوب همکاری دستگاهها و اقدامات اولویتدار را تعیین میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه درباره روشهای تعیین نیاز آبی تالابها توضیح داد: این نیاز بر اساس مجموعهای از روشها از جمله هیدرولوژیک، زیستهیدرولوژیک، مدلسازی هیدرودینامیک، بیلان آب و رویکرد مبتنی بر خدمات اکوسیستمی محاسبه میشود و مشخص میکند تالاب برای حفظ حیات خود به چه میزان آب از نظر کیفیت، عمق و جریان نیاز دارد.
وی با ارائه گزارشی از شبکه پایش منابع آب استان کرمانشاه اظهار کرد: در کرمانشاه ۱۱۰ چشمه منتخب بهطور مرتب پایش میشوند و برخی از چشمههای بزرگ مانند ریجاب، سراب کبوترلانه و سراب گرم دبی بالای هزار لیتر بر ثانیه دارند. به گفته او، در مجموع ۹۶۴۶ سراب با آبدهی کمتر از سه لیتر شناسایی شده و علاوه بر آن ۳۸۵ سراب با آبدهی ۳ تا ۱۰ لیتر، ۱۶۳ سراب بین ۱۰ تا ۱۰۰ لیتر، ۴۲ سراب با آبدهی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر و ۵ سراب با آبدهی بیش از هزار لیتر بر ثانیه در استان وجود دارد.
او تالاب هشیلان را تنها تالاب استان کرمانشاه و یکی از تالابهای مهم ملی توصیف کرد و گفت: مساحت این تالاب حدود ۵۰ هکتار است که همراه با حریم آن به ۶۰۰ هکتار میرسد. وی افزود: این تالاب زیستگاه دهها گونه آبزی و پرنده است اما به دلیل مشکلات تملک اراضی هنوز به کنوانسیون رامسر اضافه نشده و گزارشهای تکمیلی آن در حال تهیه است.
درویشی از اقدامات صورتگرفته برای احیای تالاب هشیلان نیز گزارشی ارائه کرد و گفت: انتقال پنج میلیون مترمکعب آب از رودخانه رازآور در دستور کار قرار گرفته؛ اقدامی که سال گذشته نیز اجرا شد و تأثیر قابل توجهی بر احیای تالاب داشت. او مسدودسازی ۱۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه تالاب را یکی از مهمترین اقدامات دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد برداشتهای غیرمجاز ارتباط هیدرولیکی سراب هشیلان و سراب یاوری را مختل و موجب کاهش آب تالاب شده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در محدوده چاههای آب شرب کرمانشاه در منطقه میاندروند نیز حدود ۷۰۰ حلقه چاه مسدود شده که همین اقدام نقش مهمی در جلوگیری از بروز بحران آب در سال جاری داشته است.
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